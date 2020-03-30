Как не спиться во время карантина и самоизоляции

Люди сидят по домам и постоянно следят за новостями о распространение коронавируса. Неудивительно, что из-за постоянного стресса многие начинают регулярно выпивать.

– В четырех стенах делать нечего, а стереотип поведения у наших соотечественников простой: нечем занять себя – можно выпить. Ну а тревожность на фоне происходящего – это всегда подстегивающий к алкоголизму фактор, потому что спиртное дает моментальный эффект. Выпил – и полегчало, – говорит психиатр-нарколог, психотерапевт, заместитель главного врача клиники «Лазарет» Евгений Рысин.

Масла в огонь подливают и всевозможные байки на тему «продезинфицироваться» изнутри и снаружи.

– Все происходит с точностью наоборот: спиртное снижает иммунитет, а для обработки поверхностей даже самая крепкая водка не сравнится с антисептическими средствами, – добавляет доктор.

Психиатр-нарколог, заместитель главного врача клиники «Лазарет» Евгений Рысин.Фото: Олег ЗОЛОТО

Что же делать, чтобы после карантина вместо работы не попасть к наркологу? Вести себя разумно и отдавать отчет в том, что сегодняшняя слабость завтра может обернуться долговременными проблемами.

– Помните: не хочешь быть патентованным алкоголиком – не начинай решать проблемы через алкоголь. Употребление алкоголя лучше вообще избегать, и, если этого сделать пока не получается, то выпивка никогда не должна быть внутренне мотивированной. А тут человек ставит перед собой совершенно определенную цель – снять тревогу, – говорит Евгений Рысин.

Справиться с волнением и тревогой можно другими, гораздо более действенными способами. Заняться спортом, потанцевать, например. Наконец, на время карантина можно отказаться от диет и баловать себя чем-нибудь вкусненьким.

– Еда помогает снизить тягу к спиртному, и потом: похудеть все-таки гораздо легче, чем вылечиться от алкоголизма.