2020-03-30T19:13:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим полной самоизоляции в Архангельской области 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Архангельская области пошла по пути Московской и ввела для всех жителей региона режим полной самоизоляции до 5 апреля 2020 года
Роман ЛЯЛИН
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Жители региона должны соблюдать дистанцию друг от другаЖители региона должны соблюдать дистанцию друг от другаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Архангельская область вслед за другими регионами переходит в режим полной самоизоляции. Карантин, введенный в Архангельской области 31 марта 2020 года по примеру Москвы, будет действовать до 5 апреля 2020 года. Все это время горожане должны будут оставаться дома и выходить на улицу только в экстренных случаях. Об этом заявили в оперштабе региона.

- Правительством России рекомендовано применять меры по карантину, введенные в Москве и Московской области. Аналогичные меры (за рядом отдельных исключений), учитывая особенности санитарноэпидемиологической обстановки, вводятся в Архангельской области, - сообщают в оперштабе региона.

Теперь покидать дом можно только по нескольким причинам: это обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и "в случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью". Также выйти на улицу можно для поездки на работу, которая не приостановлена, чтобы дойти до ближайшего магазина, вынести мусор или погулять с животным на расстоянии не более 100 метров от дома.

- Указ не распространяется на случаи оказания медицинской помощи, на правоохранительные органы, органы по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, - поясняют в правительстве региона. - Также карантин не распространяется на органы в части действий, направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Всех жителей региона обязали соблюдать дистанцию друг от друга не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте. Бизнесмены должны обеспечить дистанцию своих сотрудников на рабочих местах.

Также в регионе введен запрет на бронирование и размещение постояльцев в гостиницах.

Всего в Архангельской области сейчас 7 заболевших новым коронавирусом, еще 1294 человека проверяются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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