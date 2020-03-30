Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге начнет действовать с 31 марта 2020 года: для кого он и как долго продлится

Санкт-Петербург одним из последних ввел в городе режим самоизоляции. Вынужденная мера в связи с угрозой распространения коронавируса немного отличается от той, что днем ранее введена в Москве и Московской области. Жесткие ограничения, согласно дополнениям в Постановлени. Правительства Санкт-Петербурга № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», коснутся лишь жителей города 65 лет и старше. Для остальных все предписания - это рекомендация, которую, несомненно, тоже нужно соблюдать вплоть до 5 апреля 2020 года.

Постановление о режиме самоизоляции в Санкт-Петербурге 2020. Документ.

Полный режим самоизоляции в Санкт-Петербурге для людей старше 65 лет начнет действовать с 31 марта до 12 апреля 2020 года. Что это значит? Граждане этого возраста могут покидать свои квартиры только в экстренных случаях. Например, выйти в аптеку или ближайший продуктовый магазин, обратиться за медпомощью при острой боли (но если есть возможность, то лучше вызвать врача на дом, - примеч.Ред.). Также в постановлении говорится, что допускаются прогулки с домашними питомцами, но строго в радиусе 100 метров от парадной.

- Документ обязывает граждан в возрасте старше 65 лет, находящиеся на территории Санкт-Петербурга, соблюдать режим самоизоляции по 14 апреля и не покидать место проживания, - разъяснили ситуацию в Смольном. - Остальным гражданам по 5 апреля рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, которая не приостановлена в соответствии с постановлением или связана с оказанием транспортных услуг и услуг доставки. Также разрешено посещение ближайшего магазина, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома и вынос мусора. Все граждане обязаны в общественных местах соблюдать дистанцию до другого человека не менее 1,5 метров.

До 1 июня временно приостанавливается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и других учреждениях санаторно-курортного лечения и отдыха.

Гражданам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции, будет предоставляться единовременная денежная выплата в размере 2000 рублей. Также им будут предоставлены лекарственные препараты и медицинские изделия, которые они получают по рецептам врачей бесплатно.

С 6 апреля воспитанникам детских садов, не посещавшим учреждения дошкольного образования с 30 марта по 3 апреля, будут единовременно предоставлены продуктовые наборы. Также родители детей, посещающих детские дошкольные учреждения, освобождаются от родительской платы с 1 апреля по 31 мая.

Также до 1 июня все санатории, пансионаты и дома отдыха должны приостановить прием и заселение постояльцев. А с 30 марта по 1 мая 2020 года в городских лесах введен особый противопожарный режим. В этот время лесопарковые зоны и городские леса могут посещать только работающие там специалисты