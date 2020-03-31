Недержание мочи: сказать стыдно, а лечить надо

Есть такие проблемы со здоровьем, которые не принято обсуждать вслух. Даже с врачами о них говорят неохотно. Одно из таких состояний, чаще всего «донимающее» женщин, – недержание мочи.

– Сами женщины об этом, к сожалению, не говорят даже нам, врачам. Стыдятся. Только если начинаешь задавать наводящие вопросы после осмотра, признаются: да, проблема есть, – говорит акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики медицинского центра «ЛИЦ» Юлия Лебедева.

Акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики медицинского центра «ЛИЦ» Юлия Лебедева. Фото: Личный архив.

Откуда же берется этот неприятный недуг? Дело в том, что мышцы тазового дна у прекрасной половины человечества изначально слабее, чем у мужчин. И повлиять на них может практически что угодно. Довольно часто проблема недержания мочи появляется после тяжелых родов, во время которых происходят разрывы мышц промежности. Не проходят бесследно и операции на органах малого таза: удаление матки, опухолей. Но чаще всего недержание – это проблема пожилых женщин. Во время климакса сокращается производство женских гормонов эстрогенов, которые отвечают за эластичность тканей в организме женщины, а также за связочный и мышечный аппарат тазового дна. Из-за этого ухудшается тонус уретры, что приводит к непроизвольному подтеканию мочи при малейших нагрузках, например, при чихании или при кашле, не говоря уже о поднятии тяжестей. Хотя в последние годы с недержанием часто сталкиваются и молодые женщины.

– Причиной этого могут быть генетически обусловленные изменения со стороны соединительной ткани, а иногда девушки из-за незнания сами себе вредят. Например, в погоне за стройной фигурой качают пресс, в результате чего возникает давление, которое со временем незаметно приводит к опущению органов малого таза. А именно это обычно вызывает проблемы с недержанием мочи. Гораздо полезнее такие нагрузки, как йога, танец живота, – говорит Юлия Лебедева. – Хотя, конечно, в большинстве случаев к болезни приводит сразу несколько факторов.

Недержание мочи грозит женщине не только физическими, психологическими и интимными проблемами. Если болезнь не лечить, со временем это может обернуться кольпитом, вульвитом и другими гинекологическими заболеваниями. Но как быть, если даже врачу рассказать о своих конфузах бывает стыдно?

– Конечно, для этого очень важны доверительные отношения доктора и пациента. Самое главное – это признать, что проблема есть, и приступить к ее решению, – говорит доктор.

В медицинском центре «ЛИЦ» к лечению недержания мочи подходят комплексно. Сначала предлагают пациенткам сдать анализы, чтобы исключить другие патологии, при которых также плохо удерживается моча (например, цистит). Врач может дополнительно назначить УЗИ почек и мочевого пузыря – обследования проводятся здесь же, в клинике.

Одно из обязательных исследований при недержании – УЗИ.Фото: Андрей ГАШЕВ

При необходимости женщина может выполнить специализированное уродинамическое исследование, чтобы оценить степень недуга. Это необходимо для того, чтобы подобрать метод профилактики или лечения. У каждой пациентки свои причины, по которым возник недуг, поэтому к лечению каждой женщины в клинике «ЛИЦ» подходят индивидуально.

– Мы можем, например, подобрать для пациентки специальные приборы для тренировки мышц тазового дна. Какие именно – зависит от степени заболевания. Важно понимать, что чем раньше начать лечение, тем лучше будут результаты. Если же болезнь скрывать, она будет прогрессировать, – предупреждает Юлия Лебедева. – Иногда женщинам предлагают сделать операцию и поставить специальную сетку, которая создает опору для мочевого пузыря. Но практика показывает, что это не панацея и в большинстве случаев недержание снова начинает беспокоить женщину. Поэтому лучше постараться оставить операцию на крайний случай и, не теряя времени, заняться консервативным лечением.

Кстати, чем моложе женщина, тем выше для нее вероятность восстановления, потому что гормональный фон и уровень эстрогенов в норме. Если же наступила менопауза, то в этом случае важно не допускать ухудшения состояния. Так что ранняя диагностика нужна и очень важна.

КСТАТИ

Гимнастика Кегеля поможет не всем.

Многие женщины, стараясь самостоятельно справиться с недержанием мочи, начинают заниматься специальной гимнастикой для укрепления мышц тазового дна. Увы, эти усилия не всегда приводят к результату.

– Большинство выполняют упражнения Кегеля неверно, потому что, во-первых, очень сложно следовать только лишь письменным указаниям, не понимая, как именно это должно работать, во-вторых, эта гимнастика должна быть строго регулярной, пропуски занятий значительно снижают эффект, – объясняет Юлия Лебедева. – Если вы не уверены в том, что можете правильно и регулярно заниматься, лучше используйте приборы для индивидуальной тренировки мышц тазового дна.