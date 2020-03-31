2020-03-31T12:31:33+03:00
Общество

Все может измениться в любой момент: Как жители Мурино готовятся к режиму полной изоляции

«Комсомолка» съездила в Мурино, чтобы посмотреть, закрыли ли город на въезд и выезд
Сергей ВОЛЧКОВ
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Первый день полной самоизоляции в Мурино никак не изменил жизнь местных.Первый день полной самоизоляции в Мурино никак не изменил жизнь местных.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Город Мурино стал первым населенным пунктом в Ленобласти, который полностью закрыли на карантин из-за коронавируса. Вернее, должен был стать - утром 31 марта неожиданно выяснилось, что все дороги открыты на въезд и выезд. Тем не менее местные жители взволнованы - они выбивают из работодателей справки и массово проверяются на завозную инфекцию. На первый взгляд в Мурино будто бы ничего не изменилось - на бульваре Менделеева полно народа, на привокзальной площади стоят готовые к отправке автобусы. Но стоит перейти железную дорогу, как в глаза бросается первое необычное явление - огромная, человек в сто, очередь к передвижному пункту, где берут анализы на коронавирус COVID-19.

О том, что город готовятся закрыть, муринцы знают, но когда это произойдет и как будет выглядеть на практике, понимания нет ни у кого. Фото: Артем КИЛЬКИН

О том, что город готовятся закрыть, муринцы знают, но когда это произойдет и как будет выглядеть на практике, понимания нет ни у кого.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы стоим тут уже полтора часа, - посетовал "Комсомолке" местная жительница Алла Щукина. - Еще вчера и позавчера такого не было. Видимо, народ узнал, что у нас два свежих случая, и все побежали проверяться.

Разве что желающих сдать анализы на коронавирус прибавилось в разы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Разве что желающих сдать анализы на коронавирус прибавилось в разы.Фото: Артем КИЛЬКИН

О том, что город готовятся закрыть, муринцы знают, но когда это произойдет и как будет выглядеть на практике, понимания нет ни у кого. Тем не менее настроение местных, в целом, спокойное - ажиотажа в магазинах не наблюдается, пробок на дорогах тоже. В кассе на автовокзале нам тоже сообщили, что никаких распоряжений сверху не поступало, и график движения автобусов никак не менялся и пока, судя по всему, меняться не будет. Водители маршруток, кажется, и вовсе живут своей обособленной жизнью - не носят масок и перчаток и охотно принимают из рук пассажиров бумажные купюры. Единственные, кто уже успел подготовиться к возможной изоляции - продавцы в магазинах. Им всем работодатели выдали справки - пока что обычные, на листах А4. Кому-то в скором времени пообещали выдать спецпропуск. Но когда именно это "скорое время" наступит, опять же, неясно - издерганные люди ждут с утра.

Жителей Мурино призывают не нарушать режим. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителей Мурино призывают не нарушать режим.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Никто ничего не знает, информацию ищем сами в интернете, - рассказали "Комсомолке" в кофейне на бульваре Менделеева. - Вот сейчас прошел слух, что закрывать будут с обеда, с 12:00. Не знаем уже, чему верить.

Сотрудники ГИБДД останавливают машины и просят водителей не передвигаться по городу без надобности. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники ГИБДД останавливают машины и просят водителей не передвигаться по городу без надобности.Фото: Артем КИЛЬКИН

Впрочем, за то время, что мы были в Мурино, кое-что все-таки успело измениться. На Токсовском шоссе автомобиль редакции остановил наряд ДПС. Сотрудники в медицинской маске настоятельно попросил не выходить лишний раз из дома и вручил листовку с правилами изоляции. Листовка оказалась изданной администрацией Всеволожского района и адресована жителям Мурино и Энколово - в ней говорилось, что на территориях населенных пунктов вводится строгий карантин, а передвигаться между ними можно будет только по справке с места работы. Впрочем, объяснил сотрудник ДПС, пока этим все и ограничивается.

Как Мурино будет жить в ближайшие пару недель - пока никто не представляет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как Мурино будет жить в ближайшие пару недель - пока никто не представляет.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Никакой информации о перекрытии дорог к нам не поступало, - объяснил мужчина. - Но вы сами понимаете - все может измениться в любой момент.

Тем временем в Санкт-Петербурге за сутки выявили 48 случаев заражения коронавирусом нового типа. Один человек - уже третий по городу - скончался.

Первый день режима полной самоизоляции в Мурино.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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