2020-03-31T15:34:41+03:00
Происшествия

Умер второй зараженный коронавирусом в Псковской области

Второй умершей от коронавируса в Псковской области оказалась 45-летняя женщина
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Второй зараженный коронавирусом умер в Псковской областиВторой зараженный коронавирусом умер в Псковской областиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В Псковской области 31 марта 2020 года произошла вторая смерть от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Известно, что умершей была женщина.

- С искренним сожалением сообщаю, что в Псковской области погиб второй пациент с диагнозом коронавирус. Женщина, 45 лет, которая была подключена к ЭКМО. Врачи также сообщают о наличии у неё патологий (болезнь легких)", - написал губернатор в своем Instagram.

Михаил Ведерников отметил, что в скором времени опубликует указ новых мер для предотвращения распространения коронавируса, а также подчеркнул, что это очень важно.

Это уже вторая смерть от коронавируса в Псковской области. 30 марта скончался первый пациент, у которого были тяжелые сопутствующие патологии в легких. На данный момент в регионе подтверждены 8 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24