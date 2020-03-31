Умер второй зараженный коронавирусом в Псковской области

В Псковской области 31 марта 2020 года произошла вторая смерть от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Известно, что умершей была женщина.

- С искренним сожалением сообщаю, что в Псковской области погиб второй пациент с диагнозом коронавирус. Женщина, 45 лет, которая была подключена к ЭКМО. Врачи также сообщают о наличии у неё патологий (болезнь легких)", - написал губернатор в своем Instagram.

Михаил Ведерников отметил, что в скором времени опубликует указ новых мер для предотвращения распространения коронавируса, а также подчеркнул, что это очень важно.

Это уже вторая смерть от коронавируса в Псковской области. 30 марта скончался первый пациент, у которого были тяжелые сопутствующие патологии в легких. На данный момент в регионе подтверждены 8 случаев заражения коронавирусом.