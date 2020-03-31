Минкомсвязь рекомендовала обеспечить бесперебойную работу печатным СМИ в регионах

Министерство связи зафиксировало перебои в работе некоторых региональных печатных СМИ. Об этом ведомство сообщило во вторник, 31 марта, и рекомендовало правительству городов и областей обеспечить стабильность в их работе, так как средства массовой информации являются необходимыми для людей, тем более в условиях самоизоляции.

- В связи с поступающими из ряда регионов сообщениями о перебоях в работе пользующихся доверием и популярностью у граждан средств массовой информации Минкомсвязь России просит обратить внимание на исполнение пункта 5 указа президента РФ "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" о необходимости бесперебойной работы организаций, осуществляющих производство и выпуск средств массовой информации, - заявили в министерстве.

В ведомстве также подчеркнули, что в данной ситуации, крайне важно донесение до граждан проверенную и правдивую информацию, за которую отвечают редакции. Поэтому необходимо обеспечить возможность сотрудникам зарегистрированных СМИ выполнять свои служебные обязанности, в том числе на рабочих местах.

Горожанам важно получать правдивую и проверенную информацию в условиях изоляцииФото: Олег ЗОЛОТО

- в Красноярске пытались закрыть газету "Красноярский рабочий", а ей больше 110 лет вообще, это одна из старейших газет страны, - прокомментировал ситуацию ТАСС замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

В Санкт-Петербурге ситуация со СМИ в начале нерабочей недели тоже встала под вопросом. В городе было запрещено «распространение печатных материалов посредством передачи их из рук в руки». Буквально, это обязывает закрыться до 30 апреля и все газетные киоски, и павильоны города.

– Такая мера звучит немного абсурдно, ведь из рук в руки передается абсолютно любой товар в рознице, – обращает внимание председатель правления ассоциации издателей и распространителей «Балтийская пресса» Сергей Маркелов. – Получается, вся розница должна закрыться? Но тогда будет коллапс. Если говорить о нашей сфере, то остановятся типографии, перестанут работать издательские дома – и важная информация просто не будет доходить до людей.

Отметим, что ранее «КП-Петербург» писала о том, что заразиться через упаковку письма или посылки, которые подвергались различным температурам и условиям, практически невозможно.

Минкомсвязи также отметил, что распоряжением правительства РФ был утвержден рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, в который не вошли периодические печатные издания. Однако органы государственной власти российских субъектов могут дополнить этот перечень газетами.

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