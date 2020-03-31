Авто Премиум консультирует клиентов SKODA в режиме онлайн

Здоровье и благополучие петербуржцев всегда, и особенно сегодня, – приоритет для каждой компании. В сложившейся ситуации дилерские центры «Авто Премиум» в Санкт-Петербурге были вынуждены приостановить офлайн продажи и обслуживание автомобилей SKODA, но продолжают работу в режиме онлайн.

Так, например, для покупателей доступна онлайн витрина с автомобилями в наличии с подробным описанием комплектаций и цен на сайте skoda-ap.ru в разделе «Автомобили в наличии». Здесь же можно внести и предоплату за автомобиль.

Для тех, кто уже является владельцем автомобиля чешского бренда, менеджеры отделов послепродажного обслуживания проконсультируют по вопросам сервиса. Клиенты также могут заказать детали и аксессуары с бесконтактной доставкой до двери.

Отделы страхования и кредитования работают удаленно. Клиенты имеют возможность продлить действующий страховой полис или приобрести новый. При необходимости – рассчитать кредит и получить консультацию по действующим кредитным продуктам.

Авто Премиум остается на связи с каждым клиентом ежедневно, с 9.00 до 21.00 часов, по телефонам: +7 (812) 326 97 70 (пр., Энгельса, д. 35), +7 (812) 326 26 79 (ул. Хасанская, д. 5), +7 (812) 702 10 02 (ул. Руставели, д. 25/2)

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Авто Премиум надеется на скорую встречу со своими клиентами в дилерских центрах и желает всем здоровья.

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