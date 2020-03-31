2020-03-31T19:24:55+03:00
Общество

Передвижение по Ленинградской области на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда

Разбираемся в нюансах передвижений по Ленинградской области на машине в период самоизоляции
Ирина СЕБЕЛЕВА
Поделиться:
Передвижение по Ленинградской области на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда.Передвижение по Ленинградской области на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

С полуночи 31 марта 2020 года в Ленинградской области действует особый режим самоизоляции. Закрыты практически все магазины, прекращены плановые приемы в больницах и поликлиниках, остановлена вакцинация. А еще жителей области ограничили в перемещениях – пределами одного муниципального района или городского округа. Разбираемся в передвижениях по Ленинградской области на машине в период самоизоляции.

- В 2,5 раза в минувшие выходные вырос трафик из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область, - губернатор 47-региона Александр Дрозденко в эфире канала "ЛенТВ24" не скрывал возмущения. – При этом ни жители, ни гости не соблюдали режим самоизоляции.

И хотя границу между городом и областью не закрывают и закрывать не планируют, теперь – пока действует постановление – попасть в Ленобласть будет намного сложнее, чем прежде и только при наличии документов.

«Комсомолка» собрала самые частые вопросы, которые сейчас задают петербуржцы и жители области и постаралась на них ответить.

- Если у меня дача в Ленобласти, могу ли я туда приехать, и куда могу выезжать с дачи?

- Приехать на дачу можно. Но не просто так: провести день-два на выходных. Будем считать, что вы туда самоизолировались. Маршрут «дом-дача-дом» разрешен. При этом, приехавший на свои сотки человек может передвигаться только по поселению, в котором она расположена.

Другой вопрос, как доказать наличие этой самой дачи. Подойдет любой документ: свидетельство собственности, книжка садовода, справка от деревенского старосты.

- Мне нужно приехать на дачу, где живут родственники. Но у меня документов нет. Как быть в таком случае?

- В таком случае у вас должен быть либо документ, подтверждающий родство с теми, к кому вы едете, либо родственники должны взять справку у председателя садоводства, что вы к ним можете приезжать. Документы бумажные предъявлять не обязательно: достаточно их фотографии в телефоне. В Ленобласти подчеркивают: пока что все – на доверии.

- Мы принимаем любую форму документа, чтобы доказать, что есть дача, - пояснил в прямом эфире Дрозденко. – Но надо понимать: мы категорически против того, чтобы родственники приезжали к вам просто на пару дней отдыхать. На это мы давать разрешения не будем, что же это за самоизоляция. В таком случае мы будем просить заверенный у поселкового старосты или председателя садоводства, или ТСЖ документ: приглашаю близких родственников на самоизоляцию и гарантирую, что они будут находиться здесь не менее недели.

- У меня прописка в Петербурге, но я живу в Мурино (снимаю комнату, живу с молодым человеком/девушкой). Как мне быть в таком случае.

- Договор на аренду может послужить основанием для того, чтобы вас пустили домой. Если же никаких документов нет, можно попробовать взять в ТСЖ справку о проживании. Впрочем, на практике, как говорят те, кто уже попытался, без прописки ее не дают. В таком случае, из дома в город лучше не уезжать. Не факт, что вернетесь без проблем.

- Почему несколько территорий закрыли полностью?

- Сейчас мы отрабатываем механизм, как будем закрывать отдельные территории и районы. Вводим более жесткие ограничения там, где есть заболевшие. Там, где более-менее спокойно, разрешено передвижение в пределах района.

СКАЗАНО

- Мы пишем документы для того, чтобы их соблюдали. Если есть постановление об ограничении передвижения – это не значит, что мы должны приставить к каждому гвардейца с автоматом, а жители области должны искать способ, как нарушить. Не надо играть в кошки-мышки с властью. Это мы со смертью в кошки-мышки играем. Любое постановление рассчитано на сознательность. Но потом, когда выйдут федеральные документы, мы будем выборочно проверять людей и показательно их наказывать.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в эфире канала «ЛенТВ24».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Можно ли ездить на работу в Ленинградской области в период самоизоляции (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мощный пожар охватил поля в Кудрово рядом с «Мега Дыбенко»
ЗакС Санкт-Петербурга готовит «антивирусный пакет» для поддержки горожан во время карантина
Массовая авария с участием грузовиков и легковушек произошла на внешнем кольце КАД
Строительная компания из Петербурга нарушила ПДД на 200 тысяч рублей
Тщательная санобработка дорог и общественных зон началась в Мурино
Режим работы метро Санкт-Петербурга в период самоизоляции изменится с 1 апреля 2020 года
Всеобщий режим самоизоляции в Карелии начинается 1 апреля 2020 года
На выдворение мигрантов из Петербурга потратят 10 миллионов рублей
Петербургские клоуны запустили онлайн-трансляции в детские больницы и хосписы
Уборку улиц усилят во время карантина из-за коронавируса в Санкт-Петербурге
Из-за снижения числа пассажиров в Петербурге отменяют трамвай и троллейбусы
В МЧС предупредили о резком усилении ветра в Санкт-Петербурге
Губернатор Ленобласти рассказал, будут ли закрывать границу с Петербургом из-за коронавируса
Весенний призыв новобранцев в армию в Санкт-Петербурге отложат до мая
Из-за карантина пассажиропоток в метро Санкт-Петербурга уменьшился в четыре раза
В Карелии заключенные начали шить маски для защиты от коронавируса
Санкт-Петербург стал лидером по самоизоляции из-за коронавируса
Во время карантина в Ленобласти усилили ремонт дорог и очистку обочин
«Это были учения»: Администрация Кронштадта уверяет, что въезд в город никто не закрывал
Врачи показали, как выглядят легкие зараженного коронавирусом
При пожаре в Красносельском районе погиб человек
Призывников Санкт-Петербурга могут начать проверять на коронавирус перед отправкой в армию
Два человека выздоровели от коронавируса в Санкт-Петербурге