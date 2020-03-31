В Ленинградской области с 31 марта 2020 года начал действовать особый режим самоизоляции из-за коронавируса. В регионе закрыты магазины, соцучреждения, остановлена даже вакцинация в больницах и поликлиниках. Жители могут выходить на улицу лишь в случае крайней необходимости - при острой боли в аптеку, на прогулку с домашним питомцам в ста метрах от дома и до ближайшего продуктового за хлебом-солью. Также жители Ленобласти ограничены в перемещениях. Но несмотря на то, что границу между городом и областью закрывать не планируют, теперь – до окончания действия постановления – попасть туда намного сложнее. Но самый важный вопрос, который интересует большинство жителей - можно ли ездить на работу в Ленинградской области в период самоизоляции? На этот вопрос ответил губернатор 47-региона Александр Дрозденко в эфире канала "ЛенТВ24".

- Для поездки на работу в Ленинградской области в период самоизоляции у человека должна быть справка с предприятия, где он работает. В свободной форме, никаких правил ее оформления нет. Единственный нюанс: работа должна быть - в соответствии с пунктом 2 Указа президента о нерабочей неделе. Всех остальных трудящихся на этой «выходной» неделе в области будут считать нарушителями.

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