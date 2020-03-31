2020-03-31T18:19:39+03:00
Общество

Можно ли ездить на работу в Ленинградской области в период самоизоляции

Губернатор 47-региона Александр Дрозденко разъяснил, можно ли ездить на работу в Ленинградской области в период самоизоляции
Александра СУРИС
Поделиться:
Можно ли ездить на работу в Ленинградской области в период самоизоляции.Можно ли ездить на работу в Ленинградской области в период самоизоляции.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Ленинградской области с 31 марта 2020 года начал действовать особый режим самоизоляции из-за коронавируса. В регионе закрыты магазины, соцучреждения, остановлена даже вакцинация в больницах и поликлиниках. Жители могут выходить на улицу лишь в случае крайней необходимости - при острой боли в аптеку, на прогулку с домашним питомцам в ста метрах от дома и до ближайшего продуктового за хлебом-солью. Также жители Ленобласти ограничены в перемещениях. Но несмотря на то, что границу между городом и областью закрывать не планируют, теперь – до окончания действия постановления – попасть туда намного сложнее. Но самый важный вопрос, который интересует большинство жителей - можно ли ездить на работу в Ленинградской области в период самоизоляции? На этот вопрос ответил губернатор 47-региона Александр Дрозденко в эфире канала "ЛенТВ24".

- Для поездки на работу в Ленинградской области в период самоизоляции у человека должна быть справка с предприятия, где он работает. В свободной форме, никаких правил ее оформления нет. Единственный нюанс: работа должна быть - в соответствии с пунктом 2 Указа президента о нерабочей неделе. Всех остальных трудящихся на этой «выходной» неделе в области будут считать нарушителями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Передвижение по Ленинградской области на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда

Разбираемся в нюансах передвижений по Ленинградской области на машине в период самоизоляции (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мощный пожар охватил поля в Кудрово рядом с «Мега Дыбенко»
ЗакС Санкт-Петербурга готовит «антивирусный пакет» для поддержки горожан во время карантина
Массовая авария с участием грузовиков и легковушек произошла на внешнем кольце КАД
Строительная компания из Петербурга нарушила ПДД на 200 тысяч рублей
Тщательная санобработка дорог и общественных зон началась в Мурино
Режим работы метро Санкт-Петербурга в период самоизоляции изменится с 1 апреля 2020 года
Всеобщий режим самоизоляции в Карелии начинается 1 апреля 2020 года
На выдворение мигрантов из Петербурга потратят 10 миллионов рублей
Петербургские клоуны запустили онлайн-трансляции в детские больницы и хосписы
Уборку улиц усилят во время карантина из-за коронавируса в Санкт-Петербурге
Из-за снижения числа пассажиров в Петербурге отменяют трамвай и троллейбусы
В МЧС предупредили о резком усилении ветра в Санкт-Петербурге
Губернатор Ленобласти рассказал, будут ли закрывать границу с Петербургом из-за коронавируса
Весенний призыв новобранцев в армию в Санкт-Петербурге отложат до мая
Из-за карантина пассажиропоток в метро Санкт-Петербурга уменьшился в четыре раза
В Карелии заключенные начали шить маски для защиты от коронавируса
Санкт-Петербург стал лидером по самоизоляции из-за коронавируса
Во время карантина в Ленобласти усилили ремонт дорог и очистку обочин
«Это были учения»: Администрация Кронштадта уверяет, что въезд в город никто не закрывал
Врачи показали, как выглядят легкие зараженного коронавирусом
При пожаре в Красносельском районе погиб человек
Призывников Санкт-Петербурга могут начать проверять на коронавирус перед отправкой в армию
Два человека выздоровели от коронавируса в Санкт-Петербурге