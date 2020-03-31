2020-04-01T12:37:42+03:00
Дом. Семья

Доставка еды в Санкт-Петербурге в период «карантина» из-за коронавируса: что работает в городе и как заказать еду на дом

Рестораны и кафе в Санкт-Петербурге самоизолировались из-за коронавируса, но никто не отменял доставку еды. Рассказываем, как в период карантина воспользоваться такой услугой
Полина ЖУКОВА
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Как работает доставка еды и продуктов в Санкт-Петербурге во время "карантина" из-за коронавируса.Как работает доставка еды и продуктов в Санкт-Петербурге во время "карантина" из-за коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Во время «карантина» из-за коронавируса петербуржцы массово перешли на онлайн-покупку продуктов. В Санкт-Петербурге до 5 апреля 2020 года объявлен режим самоизоляции. И хотя людям не старше 65 лет выходить до ближайшего магазина все же можно, многие решили отказаться и от «прогулок» за продуктами. Кто-то заказывает уже готовую еду, кто-то наборы продуктов. Благо таких сервисов сейчас хоть отбавляй. В основном все они перешли на так называемую бесконтактную доставку – это когда заказ оставляют у двери и не передают из рук в руки. Но спрос на продукты оказался настолько большим, что многие из гипермаркетов сегодня принимают заказы чуть ли не на неделю вперед. Рассказываем, что работает в Санкт-Петербурге и как заказать еду на дом.

Онлайн-супермаркет «Перекресток», например, пока принимает заказы только на ближайшие пять дней. А также там скорректировали минимальную сумму покупок с доставкой. В Петербурге она обозначена в 2 тысячи рублей.

– В последние несколько дней количество заказов в нашем онлайн-супермаркете заметно выросло. В настоящий момент мы принимаем заказы только на ближайшие пять дней. Так мы можем брать в работу только тот объем, который точно можем доставить, – предупреждают своих покупателей в магазине.

Кроме того, отмечают, что «с учетом повышенной загруженности сервиса возможны опоздания курьеров, переносы даты доставки и даже отмены заказов». И просят горожан с пониманием отнестись к ситуации.

Из-за настоящего ажиотажа не стоит ждать доставки день-в-день и у многих других сетей гипермаркетов. Например, при оформлении заказа в магазине «Лента» нам предложили его доставку только 12 апреля. Загружена и розничная «О'КЕЙ». Магазины METRO принимают заказы только на шесть дней вперед.

– Некоторых товаров может не оказаться на полках магазина к моменту сборки заказа. В этом случае сборщик обязательно позвонит вам и предложит замену, – отмечают в METRO.

Стоит отметить, что крупные торговые сети не повышают цены и, наоборот, вводят все больше скидок и акций.

Чуть лучше обстоит ситуация с сайтами, которые организуют собственную доставку из этих самых магазинов. Например, iGooods. И хотя там тоже придется подождать свой заказ, но все же меньше – один-два дня. Кстати, до всеобщего «карантина» сервис работал в режиме доставки в течение 90 минут с момента заказа. Сейчас же подобные сайты разрываются от потока клиентов, о чем сами покупатели пишут и в соцсетях. Например, на днях «рухнуло» приложение сервиса «Самокат». «Простите, у нас авария. Скоро все починим» – сообщалось на экране смартфона. К слову, у «Самоката» на сегодня одна из самых быстрых доставок продуктов, поскольку возят их с собственных складов.

Хоть отбавляй и заказов у онлайн-ресторанов. К агрегаторам Delivery Club и Яндекс.Еда присоединяются все больше точек питания, которые из-за мер по борьбе с коронавирусом сейчас в городе закрыты. У готовой еды со сроками доставки все в порядке – пока работают в штатном режиме. Что касается задержек – все знают, что они бывают и в обычное время. А вот «за кулисами» всех пицц, роллов и супов на дом остается множество сотрудников. Многие из сервисов, ресторанов и магазинов сейчас активно открывают новые вакансии. Чаще всего нужны курьеры.

– Мы поддерживаем не только своих клиентов, но и тех, кому сейчас нужна работа! Нам нужны сборщики заказов и курьеры, – говорят в iGooods.

К слову, чтобы как-то выбраться из кризиса, на доставку в Санкт-Петербурге сейчас стали работать и маленькие булочные, кафешки или шавермы. Зачастую у таких заведений нет сайтов, но возможно именно в вашем доме работает такое заведение с доставкой или едой на вынос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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