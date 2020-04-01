«Поэты против коронавируса»: в Петербурге собирают сборник стихов о пандемии

Любое потрясения, которое в ту или иную эпоху свалилось на человечество, всегда находит отражение в искусстве и поэзии. Вот и пандемия коронавируса не осталась без внимания петербургских авторов. Ей уже посвящены десятки стихов. Идея объединить их в сборник пришла в голову известной поэтессе города на Неве Стефании Даниловой. Ей уже прислали свои работы авторы не только из Петербурга, но и из Белоруссии, Германии, Польши и Украины. Рабочее название книги – «Поэты против коронавируса».

- Коронавирус — это история про самую настоящую войну с невидимым и непредсказуемым врагом. О нем говорят везде – в правительстве и на кухне, ни минуты сейчас не проходит без его обсуждения, - рассуждает Стефания. – А поэты с древних времен являются голосом происходящего. Вот и сейчас, осознав, что все это слишком серьезно, я отразила ситуацию в своих текстах, потом увидела стихи коллег и решила собрать их под единой обложкой. Если не я, то все равно кто-нибудь бы это сделал.

Предполагается, что сборник будет доступен онлайн, а потом его отпечатают в издательстве. Фото: Стефания ДаниловаФото: СОЦСЕТИ

На призыв Стефании выпустить сборник сразу же отозвались множество поэтов из Петербурга, а также русскоязычные авторы из-за рубежа. Уже собрано порядка 50 произведений.

- Авторы — от дебютантов до маститых, от сетевых до журнальных, главное — хороший текст на тему, сильная мысль, взгляд, выраженный на высоком художественном и смысловом уровнях, - говорит поэтесса. – Я стремлюсь отобрать такую палитру текстов, которая будет максимально разной: и ирония, и трагизм, и фэнтезийные вариации на тему, и реальные истории.

Планируется, что сборник появится в интернете в свободном доступе. Однако, как отмечает Стефания, когда карантин закончится, собрание стихов можно будет отпечатать. Тем более, что проектом уже заинтересовалось одно из крупнейших издательств страны.

- Я не тороплюсь с выходом сборника: к сожалению, эпидемия не спешит угасать, продолжает влиять на жизнь общества и, соответственно, появляться в произведениях поэтов, - делится девушка. - Прием заявок будет продолжаться, пока поэты пишут стихи. Обещают, что вирусу не под силу будет выжить в летнюю жару: надеюсь, к этому времени и судьба антологии будет окончательно решена.