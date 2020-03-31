Как будет работать общественный транспорт в Санкт-Петербурге во время режима самоизоляции

В Санкт-Петербурге в ближайшие пять дней - с 1 по 5 апреля 2020 года - в связи с введенным в городе режимом самоизоляции изменится движение общественного транспорта. Раньше обычного свою работу завершит и метро, и наземный транспорт. А некоторые маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев временно отменят. Как пояснили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга, сделано это в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Мы собрали самую актуальную информацию по всем изменениям и готовы рассказать, как будет работать метро и наземный транспорт в Санкт-Петербурге во время режима самоизоляции с 1 апреля 2020 года.

Все станции метро Санкт-Петербурга с 1 апреля будут закрываться для входа пассажиров в 22:00. Наземный транспорт будет прекращать работу в 23:00.

При этом в пресс-службе петербургской подземки отметили, что они усилят работу по дезинфекции всего подвижного состава и пассажирских зон в метро. Минимум раз в час специальными растворами будут обрабатываться все контактные поверхности в вагонах, в кассах, в вестибюлях.

КОНКРЕТНО

Какие маршруты общественного транспорта будут закрыты в Санкт-Петербурге:

Автобусы №№ 39Э, 69, 73, 90, 103, 154, 169А, 195, 320, 375А, 398, 435, 469,

469А

Трамваи №№ 41, 57

Троллейбусы №№ 1, 21, 28, 42

Маршрутки №№ К-2, К-3, К-6, К-6К, К-9, К-14, К-17, К-23, К-25, К-28К, К-30, К-35, К-36, К-40, К-41, К-45, К-52, К-60, К-62, К-67, К-68, К-82, К-86, К-87, К-88, К-89, К-91, К-91А, К-97, К-99, К-103, К-106, К-108, К-115, К-116, К119, К-124, К-127, К-131, К-132, К-151, К-157, К-165, К-177, К-178, К-179, К-191, К-193, К-195, К-199, К-201, К-202, К-206, К-213, К-214, К-240Б, К-242, К-243, К253, К-252А, К-254, К-259, К-261, К-284, К-287, К-291, К-292, К-300, К-342, К367, К-375, К-400, К-405, К-417, К-420, К-425, К-436, К-445А, К-445Б, К-468, К469, К-476, К-479, К-515, К-240А

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С 1 апреля в Санкт-Петербурге будут закрыты вестибюли станций:

Вестибюль 1 ст. «Проспект Ветеранов»

Вестибюль 2 ст. «Ленинский проспект»

Вестибюль ст. «Технологический институт 1»

Вестибюль 1 ст. «Площадь Восстания»

Вестибюль 2 ст. «Площадь Ленина»

вестибюль 1 ст. «Девяткино»

Вестибюль 1 ст. «Московская»

Вестибюль ст. «Сенная площадь»

Вестибюль 1 и 2 ст. «Невский проспект»

Вестибюль 1 и 2 ст. «Новокрестовская»

Вестибюль ст. «Маяковская»

Вестибюль ст. «Площадь Александра Невского 2»

Вестибюль ст. «Достоевская»

Вестибюль 1 ст. «Дунайская»

Вестибюль 2 ст. «Проспект Славы»

Вестибюль ст. «Обводный канал»

Вестибюль ст. «Садовая»