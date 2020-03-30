2020-03-30T23:10:50+03:00
Экономика

Выплата для пожилых в Санкт-Петербурге 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить

Установлена новая выплата для пожилых людей в Санкт-Петербурге 2020: рассказываем, какая положена компенсация, кому ее оплатят и как получить
Степан СТЕПАНОВ
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Пенсионерам Санкт-Петербурга выплатят компенсацию за время режима полной самоизоляции из-за коронавируса.Пенсионерам Санкт-Петербурга выплатят компенсацию за время режима полной самоизоляции из-за коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге с 31 марта 2020 года из-за коронавируса вводится режим самоизоляции. Коснется он в первую очередь пенсионеров, которым до 12 апреля включительно запрещено выходить на улицу без особой нужды. Лишь в экстренных случаях - за продуктами в ближайший магазин, до аптеки у дома или с домашним питомцем, но не дальше, чем 100 метров от парадной. В связи с такими жесткими мерами правительство Санкт-Петербурга решило оказать дополнительные меры поддержки для местных жителей старше 65 лет. По распоряжению губернатора Александра Беглова пожилым людям дадут компенсацию. Выплаты в Санкт-Петербурге в 2020 году на это уже предусмотрены.

- Важно посодействовать полной самоизоляции в Санкт-Петербурге граждан старше 65 лет, - подчеркнул Беглов. - Поэтому пожилым людям положена компенсация. Им будет выплачиваться по 2 тысячи рублей.

На вопрос, как получить компенсацию пожилым людям в Санкт-Петербурге из-за режима самоизоляции по коронавирусу в 2020 году, в Смольном ответили, что деньги переведут на счета пенсионеров. А если точнее: компенсация в 2 тысячи рублей будет выплачиваться автоматически - на банковскую карточку пожилого человека.

Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге продлится до 12 апреля 2020 года.

Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге продлится до 12 апреля 2020 года.

КОНКРЕТНО

Если пожилым петербуржцам понадобится помощь, обратиться можно по телефону горячей линии по выплатам в Санкт-Петербурге 8-800-200-34-11, позвонить социальному участковому или в социальную службу района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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