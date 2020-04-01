Коронавирус вкупе с рекомендацией петербургских властей самоизолироваться толкают творческих жителей культурной столицы на эксперименты. Вчера днем, 31 марта, жители одного из новых кварталов в районе Красного Села внезапно слышали дивные звуки музыки. Мелодии доносились из квартиры на первом этаже.

Концерт на балконе устроил молодой композитор и дирижер Евгений Григорович. Сначала музыкант сыграл на саксофоне, затем сел за клавиши. В программе были аранжировки популярных песен и композиций – например, «Ветер перемен». Кстати, ветер пытался сорвать выступление Евгения, то и дело открывая настежь окно балкона, но помешать артисту он все-таки не смог.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/770123" frameborder="0"></iframe> Петербургский музыкант дал концерт на балконе для соседей, сидящих в самоизоляции.Видео: «Инстаграм» Евгения Григоровича

Свое выступление артист транслировал в соцсетях, но соседям насладиться музыкой можно было и в офлайне, не выходя из квартиры.

– Просто хотел подарить всем хорошее настроение и поддержать во время карантина, – признается Григорович.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="590" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/770124" frameborder="0"></iframe> Соседи засняли концерт на балконе Петербурга со всех возможных ракурсов.Видео: «Инстаграм» ЖК «Солнечный Город»

Удивленные соседи засняли концерт на балконе со всех возможных ракурсов и сказали Евгению огромное спасибо. А музыкант, обрадованный поддержкой слушателей, решил запустить флешмоб #КонцертНаБалконе.

– Находясь изолированными, важно оставаться вместе. Если Вы музыкант, играйте для родных, друзей, соседей. Дарите близким хорошее настроение и позитив, – призывает Евгений. – Тогда карантин нам нипочем!