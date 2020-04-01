2020-04-01T13:46:35+03:00
Общество

Петербургский музыкант дал концерт на балконе для соседей, сидящих в самоизоляции

Артист сыграл на саксофоне и клавишах, а затем запустил флешмоб [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Соседи могли насладиться музыкой, не выходя из квартиры. Фото: «Инстаграм» Евгения ГригоровичаСоседи могли насладиться музыкой, не выходя из квартиры. Фото: «Инстаграм» Евгения Григоровича
Изменить размер текста:

Коронавирус вкупе с рекомендацией петербургских властей самоизолироваться толкают творческих жителей культурной столицы на эксперименты. Вчера днем, 31 марта, жители одного из новых кварталов в районе Красного Села внезапно слышали дивные звуки музыки. Мелодии доносились из квартиры на первом этаже.

Концерт на балконе устроил молодой композитор и дирижер Евгений Григорович. Сначала музыкант сыграл на саксофоне, затем сел за клавиши. В программе были аранжировки популярных песен и композиций – например, «Ветер перемен». Кстати, ветер пытался сорвать выступление Евгения, то и дело открывая настежь окно балкона, но помешать артисту он все-таки не смог.

Петербургский музыкант дал концерт на балконе для соседей, сидящих в самоизоляции.Видео: «Инстаграм» Евгения Григоровича

Свое выступление артист транслировал в соцсетях, но соседям насладиться музыкой можно было и в офлайне, не выходя из квартиры.

– Просто хотел подарить всем хорошее настроение и поддержать во время карантина, – признается Григорович.

Соседи засняли концерт на балконе Петербурга со всех возможных ракурсов.Видео: «Инстаграм» ЖК «Солнечный Город»

Удивленные соседи засняли концерт на балконе со всех возможных ракурсов и сказали Евгению огромное спасибо. А музыкант, обрадованный поддержкой слушателей, решил запустить флешмоб #КонцертНаБалконе.

– Находясь изолированными, важно оставаться вместе. Если Вы музыкант, играйте для родных, друзей, соседей. Дарите близким хорошее настроение и позитив, – призывает Евгений. – Тогда карантин нам нипочем!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Работник депо сдавал на цветмет тормоза от поездов
Родителям рассказали, как получить выплату на детей до 3 лет в Санкт-Петербурге
Павлина и четырех котов спасли в Санкт-Петербурге
46 детей с подозрением на коронавирус госпитализированы в Петербурге
Петербуржец заразил коронавирусом своего двухлетнего ребенка, вернувшись из Германии
Появилась онлайн-карта, которая на прогулке с домашним питомцем поможет не нарушать правила самоизоляции
Коронавирусом в Ленобласти заболели жители Тихвина, Сосново и Михайловского
Роспотребнадзор назвал способы передачи коронавируса и меры предосторожности
В Петербурге запустят остановленное производство аппаратов ИВЛ
Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем написали открытое письмо президенту
«Дельфины» появились на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге
На въезде в Гатчину поставили блокпосты и начали полную дезинфекцию города
В Санкт-Петербурге назвали список граждан обязанных пройти тест на коронавирус