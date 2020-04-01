Компания «Конфаэль» выпустила «Лакомства для здоровья»

Пандемия коронавируса уже в России, и это серьезно. Решение запастись продуктами с долгим сроком хранения и самоизолироваться – верное решение. Но не менее важно устраивать домашние тренировки для активной вентиляции легких и обогащать свое меню продуктами с высокой концентрацией природных активаторов иммунитета.

Уже более 10 лет такие продукты выпускает специализированное подразделение компании «Конфаэль». «Лакомства для здоровья» представлены сегодня не только в интернет-магазине компании, но и в аптечных сетях.

Пять иммунных коктейлей теперь предложены широкому кругу потребителей. Три из них - сладкие кисельные, два по консистенции представляют собой суп-пюре. Для приготовления полезного и вкусного киселя или супа необходимо просто залить содержимое пакета 150 мл горячей воды и энергично перемешать.

Сахар в составе сладких иммунных коктейлей «Конфаэль» заменен эритритом – самым безопасным и низкокалорийным подсластителем натурального происхождения, который выбирают для себя диабетики и спортсмены, строго следящие за своим питанием.

Основные компоненты сладких коктейлей – облепиха, куркума, имбирь, гибискус и эхинацея – растения, рекомендуемые для укрепления иммунитета и натуропатами, и представителями официальной медицины. В суповых иммунных коктейлях доминируют имбирь, куркума и перец чили.

Иммунные коктейли с удовольствием пьют взрослые и дети, получая наслаждение вкусом и повышая устойчивость к любым микробным агентам.

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