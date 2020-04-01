Приполз на дачный участок: Шесть детенышей нерпы и тюленя вышли к людям за спасением

В центре изучения и сохранения морских млекопитающих находятся 17 детенышей нерпы и тюленей. Последний поступил буквально в ночь на 1 апреля 2020 года. Малыша нашли в значительном удалении от берега Финского залива, в лесу. Весь полинявший, он полз за помощью к людям, очень ослабел и выбился из сил.

- Вес щенка составляет всего 10 килограммов вместо положенных 40. Малыша успели поклевать птицы, он был сильно обезвожен, - рассказали в центре.

Все чаще бельков стали находить в лесу или поле / Фото: Водоканал

За последнее время, это уже шестой спасенный детеныш тюленя. До этого, с 25 по 28 марта, в центр уже поступили два белька балтийской кольчатой нерпы и три детеныша серого тюленя.

- Первый щенок серого тюленя был обнаружен 26 марта в городе Сосновый Бор. Его нашли местные жительницы, прогуливавшиеся по берегу с собаками. Девушки незамедлительно связались со специалистами Центра, прислали им фотографии и видео найденного малыша. По присланным фото стало понятно, что тюлененок нуждается в срочной медицинской помощи и сам выжить в море не сможет, - пояснили специалисты.

Детеныши страдают от линьки и истощения / Фото: Водоканал

Прибыв на место, они нашли маленькую, истощенную самочку, весом всего 12 килограммов при норме в 40. У нее диагностировали сильное поражение животного легочными и кишечными паразитами, а также сильные поклевы от крупных птиц. Зоологи оценили ее состояние как тяжелое и поместили в индивидуальный карантинный бокс, где она будет проходить дальнейшее лечение.

Спасенных малышей отправляют в центр на лечение / Фото: Водоканал

Второго малыша нашли неподалеку от парка Дубки семьей местных жителей, которые ранее уже помогли Вячеславу Алексееву и Елене Андриевской найти и поймать еще одного погибавшего детеныша балтийской нерпы. В половине восьмого вечера глава семейства увидел нерпенка в 30 метрах от берега на битом льду. Он связался со специалистами, после чего было принято решение попробовать поймать малыша до наступления темноты. Однако испуганный нерпенок скрылся подо льдом. Так как животное в таком состоянии не могло долго находиться в воде и не могло уплыть далеко, то поиск были продолжены и утром 27 марта детеныша нашли примерно на том же самом месте, близ лодочных гаражей в Сестрорецке. Самочка балтийской кольчатой нерпы поступила в Центр с весом 12 кг и возрастом около двух-трех недель.

Многие сильно изранены птицами / Фото: Водоканал

Третьего белька обнаружили в районе станции Александровская в Сестрорецке. Мужчина выгуливал собаку и увидел на льду нерпенка, который громко крича, сам пополз к человеку навстречу. Крохотная самочка балтийской кольчатой нерпы весит всего 6,5 кг.

В естественной среде им не выжить из-за истощения и ран / Фото: Водоканал

Еще одну малышку серого тюленя нашли в деревне Большое Куземкино в Кингисеппском районе утром, 27 марта. Детеныш сидел прямо у забора одного частного участка. Он был истощен и сильно поклеван крупными птицами.

Нерпята в поисках помощи приползают к людям на частные участки / Фото: Водоканал

На берегу Финского залива в Комарово был обнаружен самец серого тюленя возрастом около 3-4 недель. Измученный детеныш был поклеван крупными птицами.

Сейчас все малыши находятся под наблюдением специалистов и проходят реабилитацию. После этого, как только они окрепнут, вернутся в естественную среду обитания.