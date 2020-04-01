2020-04-01T15:25:16+03:00
Происшествия

Петербурженку с коронавирусом, сбежавшую от врачей, поймали в Ленобласти

24-летнюю девушку забрали в больницу вместе с водителем такси, в котором она ехала [видео]
Петр КИБЕР
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В Луге поймали сбежавшую петербурженку с коронавирусом. Фото: кадр с видео ГУ МВД по СПб и ЛОВ Луге поймали сбежавшую петербурженку с коронавирусом. Фото: кадр с видео ГУ МВД по СПб и ЛО
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Целую спецоперацию организовали сотрудники петербургского Главка. Оперативники из Центра «Э» совместно с патрульно-постовой службой вычислили, нашлии задержали коронавирусную беглянку. Жительницу Санкт-Петербурга, имеющую положительный результат анализа и сбежавшую от врачей, поймали за 100 километров от города, в Луге. Именно там, в 6 утра 1 апреля, была остановлена машина такси, в котором ехала зараженная.

- 27 марта жительница Приморского района, имея симптомы ОРВИ, сдала анализы на определение наличия коронавирусной инфекции в одной из больниц Петербурга. 31 марта, узнав о положительных результатах анализа, она скрылась в Ленинградской области, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Когда стало понятно, что девушка пропала, санврачи из Роспотреднадзора обратились в полицию. Найти потенциальную разносчицу коронавируса потребовала и городская прокуратура. На все про все у оперативников ушло меньше суток. Сейчас устанавливается круг общения девушки, чтобы изолировать этих людей и проверить на наличие вируса.

Известно, что задержанной оказалась 24-летняя гражданка Украины, постоянно проживающая в Северной столице. Вместе с ней в такси был 42-летний водитель и еще одна пассажирка – его сожительница.

Всех троих, под конвоем людей в защитных костюмах, прямо на том же такси доставили в Боткинскую инфекционную больницу Санкт-Петербурга. Здесь пациентам предстоит провести минимум две недели.

А самой беглянке грозит административное наказание и уголовное дело. Все материалы уже переданы в городское управление Следственного комитета.

В Петербурге поймали женщину с коронавирусом, которая не соблюдала карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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