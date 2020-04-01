2020-04-01T16:28:06+03:00
Общество

Коронавирус в Финляндии, последние новости на 1 апреля 2020: 1446 заболевших и 17 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Финляндии на 1 апреля 2020 года
Петр КИБЕР
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За прошедшие сутки в Финляндии заболели коронавирусом 62 человека. Со стороны российской границы зараженных меньше всего.За прошедшие сутки в Финляндии заболели коронавирусом 62 человека. Со стороны российской границы зараженных меньше всего.Фото: Александр ГЛУЗ
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Коронавирус – один из самых серьезных вызовов последнего времени, охвативший весь мир. Борются с ним и в соседней с Петербургом Финляндии. Здесь также ежедневно обновляют данные по заболевшим и, увы, умершим. Так, по состоянию на 1 апреля в Финляндии подтверждено больше 1400 случаев.

- По состоянию на 15:10 1 апреля число заболевших увеличилось на 62 человека и составило 1446 случаев. Количество умерших не изменилось – скончались 17 пациентов, - говорится на сайте Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии.

При этом больше всего зараженных находится в столице – Хельсинки, в центральной части страны и на западе Финляндии, у шведской границы. К слову, в самой Швеции и Норвегии количество подтвержденных случаев коронавируса перевалило за четыре тысячи в каждой.

А вот со стороны России болеет гораздо меньше финнов. Возможно, дело в своевременно закрытых границах, от чего в Европе давно отвыкли.

При этом в последние пять дней число заболевших финнов падает. Пик пришелся на 26 марта, когда коронавирус подтвердился у более чем ста человек. Однако похожий спад уже был после 11 марта и тогда уровень заражаемости снова пошел в рост. Как будет сейчас – покажет время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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