2020-04-01T17:31:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Испании, последние новости на 1 апреля 2020: Число заболевших превысило 100 тысяч человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Испании на 1 апреля 2020
Роман ЛЯЛИН
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В Испании увеличилось число инфицированных коронавирусомВ Испании увеличилось число инфицированных коронавирусом
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Ситуация в Испании по коронавирусу на 1 апреля 2020 года остается удручающей. По последним новостям, страна побила очередной рекорд по числу умерших от Covid-19. Если накануне от заболевания умерло 849 человек, то за минувшие сутки в государстве скончались еще 864 пациента. Для Испании это уже пятый день подряд, когда число умерших превышает 800 человек. Всего же в Испании от коронавируса на 1 апреля 2020 года погибли 9 тысяч 53 человека.

За последние сутки в стране выявили еще 7 тысяч 719 заразившихся коронавирусом. Теперь число инфицированных в стране перевалило за сто тысяч человек. Диагноз Covid в Испании поставлен 102 тысячам 136 пациентам.

В Испании продолжает действовать общий карантин по коронавирусу: улицы патрулируют гражданская гвардия, национальная полиция и военные.

В отделениях реанимации Испании сейчас 5 тысяч 872 человека. Вчера было - 5 тысяч 607 пациентов. За все время пандемии в стране излечились от коронавируса 22 тысячи 647 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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