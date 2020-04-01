Коронавирус в Испании, последние новости на 1 апреля 2020: Число заболевших превысило 100 тысяч человек

Ситуация в Испании по коронавирусу на 1 апреля 2020 года остается удручающей. По последним новостям, страна побила очередной рекорд по числу умерших от Covid-19. Если накануне от заболевания умерло 849 человек, то за минувшие сутки в государстве скончались еще 864 пациента. Для Испании это уже пятый день подряд, когда число умерших превышает 800 человек. Всего же в Испании от коронавируса на 1 апреля 2020 года погибли 9 тысяч 53 человека.

За последние сутки в стране выявили еще 7 тысяч 719 заразившихся коронавирусом. Теперь число инфицированных в стране перевалило за сто тысяч человек. Диагноз Covid в Испании поставлен 102 тысячам 136 пациентам.

В Испании продолжает действовать общий карантин по коронавирусу: улицы патрулируют гражданская гвардия, национальная полиция и военные.

В отделениях реанимации Испании сейчас 5 тысяч 872 человека. Вчера было - 5 тысяч 607 пациентов. За все время пандемии в стране излечились от коронавируса 22 тысячи 647 человек.