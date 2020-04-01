Отмена платы за детский садик из-за коронавируса в Санкт-Петербурге 2020: как воспользоваться льготой и получить продуктовый набор

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введение режима самоизоляции из-за коронавируса. Есть в нем и несколько пунктов, касающихся социальной поддержки жителей на период карантина. В частности, правительство пообещало пожилым жителям Санкт-Петербурга выплаты пособий в размере 2 тысяч рублей, а родителям малышей - продуктовые наборы (сухпайки) и отмену платы за детский садик вплоть до 1 июня 2020 года.

Кому полагаются продуктовые наборы во время режима самоизоляции из-за коронавируса в Санкт-Петербурге? В комитете по соцполитике поясняют: всем деткам, которые не посещали садики с 30 марта по 3 апреля. То же самое относится к школьникам и студентам колледжей и техникумов, которые до 12 апреля учатся удаленно.

- Всем им единовременно выдадут набор продуктов, который в случае с дошкольниками рассчитан на неделю, которую им пришлось сидеть дома, а в случае со студентами и школьниками – на весь срок дистанционного обучения, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе комитета по образованию. – Продукты все утверждены управлением социального питания, в набор входят в том числе крупы, макароны, соки и молоко.

Выдавать сухпайки родителям малышей из детсадов начнут с 6 апреля. Когда именно приходить за продуктами, родителям сообщат в школах, детсадах и средне-специальных учебных заведениях. Чтобы забрать паек, необходимо будет предъявить паспорт.

Чтобы получить льготу по отмене платы за детский садик в Санкт-Петербурге 2020, родителям не нужно подавать заявление: руководство детского сада само его формирует и направляет списки в вышестоящие организации. Разумеется, это касается только государственных учреждений, на частные детские сады мера не распространяется.

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