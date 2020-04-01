2020-04-01T19:10:05+03:00
Общество

Три больницы закрыли на карантин в Санкт-Петербурге: у 20 пациентов нашли новый коронавирус

Сейчас специалисты Роспотребнадзора определяют круг контактных лиц
Сергей ВОЛЧКОВ
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Помимо Александровской больницы на карантин закрылись Введенская и больница Святого Георгия - ранее их пепрофилировали, чтобы разгрузить Боткинскую.Помимо Александровской больницы на карантин закрылись Введенская и больница Святого Георгия - ранее их пепрофилировали, чтобы разгрузить Боткинскую.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сразу три медицинских учреждения в Санкт-Петербурге временно закрылись на карантин. Причина — новая коронавирусная инфекция, диагностированная у 20 пациентов. Об этом «Комсомолке» сегодня, 1 апреля, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

- Ограничения вводятся на территориях Александровской больницы, Городской больницы Святого Георгия и Введенской больницы, - уточнили в ведомстве. - Важно понимать, что речь не идет о новых случаях - они все входят в уже опубликованную статистику.

Во всех учреждениях, упомянутых в списке, приостанавливается прием новых пациентов. Кроме того, из-за угрозы распространения инфекции запрещается выписка тех, кто уже находится на лечении, а также отправка людей в другие отделения или больницы. Исключения будут делать только в том случае, если не переводить человека нельзя — или промедление обернется угрозой для его жизни.

Сейчас специалисты Роспотребнадзора определяют лиц, которые могли контактировать с зараженными. Их оставят под наблюдением в больницах. Тех, кто прямого контакта не имел, будут обследовать и наблюдать за их состоянием на дому.

Карантин продлится две недели. Поток больных, которые ранее направлялись в Веденскую, Александровскую больницы и больницу Святого Георгия, в комитете по здравоохранению обещают оперативно перенаправить в другие учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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