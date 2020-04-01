Жители поселка Репино, где открыли «коронавирусный» обсерватор, рассказали, как нарушителям карантина удается сбегать из-под охраны

Вот уже почти две недели жители домов в поселке Репино, расположенных рядом с «карантинным» обсерватором в пансионате «Заря», видят из окна зеленый металлический забор и патрули ОМОНа. За забором сидят потенциальные зараженные новым коронавирусом. Из-за такого соседства настроение у местных, мягко говоря, не радужное: они всерьез опасаются за свое здоровье, а за покупками предпочитают ездить в соседние города.

ЗАБОР, ОМОН, СЛУЖЕБНЫЕ СОБАКИ

Обсерватор в пансионате «Заря» заработал 20 марта. По информации городского управления Роспотребнадзора, туда отправляют людей, которые недавно вернулись из-за границы и не хотят соблюдать домашний карантин. Вместе с ними в изолированных от внешнего мира корпусах «заперт» обслуживающий персонал: медики, электрики, сантехники, даже водители и столяры. Все, по словам людей, близких к «Заре» согласились на опасную работу добровольно, но не бескорыстно — в администрации пансионата им пообещали хорошее денежное «поощрение».

Раньше жители поселка часто ходили по своим делам прямо через территорию пансионата. Теперь приходится искать обходные пути.Фото: Артем КИЛЬКИН

Сами репинцы к «вирусному» соседству относятся по-разному. Но почти все признают: поначалу, когда обсерватор только-только открыли, с ним было связано много неприятных инцидентов.

- В первые дни тут выставили охрану — два, кажется, ОМОНовца с автоматами ходили вдоль дороги рядом с пансионатом, - рассказала «Комсомолке» одна из местных жительниц. Женщина попросила не указывать в статье ее имя и фамилию. - Но все равно «карантинные» как-то умудрялись сбегать.

Таких случаев, по словам нашей собеседницы, было несколько: как правило, люди, воспользовавшись моментом, переползали через забор и отправлялись затариться вкусненьким в ближайший магазинчик. Потом охрану в обсерваторе усилили. Теперь за периметром и снаружи и, что самое главное, внутри присматривают вооруженные бойцы ОМОНа, а на тропинки рядом с корпусами периодически выпускают служебных собак. Сотрудников, которые работают в «Заре», но не контактируют с потенциальными больными — например, работников администрации - пускают за ограждение только по спецпропускам, а на входе ежедневно замеряют температуру. Самим «карантинным» запретили даже выходить на балконы.

Так карантинные корпуса выглядели три недели назад, еще до того, как заработал обсерватор. Сейчас вокруг них вырос высокий зеленый забор.Фото: Артем КИЛЬКИН

«КУДА ЖЕ ЕЩЕ ИХ ДЕВАТЬ?»

Тем не менее жителей поселка соседство с «карантинной» зоной, мягко говоря, не радует. От «внешнего» периметра до ближайшего жилья — едва ли полтора десятка метров. Поэтому репинцы задолго до выхода официального постановления на всякий случай самоизолировались в своих домах и квартирах. Пансионат они, если нужно, к примеру, пройти к банкомату, огибают по широкой дуге. Местные магазинчики, куда периодически наведывались «постояльцы» обсерватора, по умолчанию считаются заразными — поэтому за покупками люди ездят за 10-15 километров, в соседние Зеленогорск или Сестрорецк.

Впрочем, напуганы все-таки не все. Часть репинцев к ситуации относится стоически — куда же еще девать «карантинных»?

В административный корпус вход только по спецпропускам. Каждое утро у сотрудников замеряют температуру.Фото: Артем КИЛЬКИН

- У меня там жена работает, - рассказал «Комсомолке» местный житель Юрий Филиппов. Мужчина 82 года. Когда-то он сам «служил» в пансионате дежурным столяром. - Не в самом обсерваторе, а в «Заре», в столовой. Готовит еду, а ее тем, кто на изоляции, три раза в день отвозят в специальных таких металлических бачках. Ничего, говорит, вроде не страшно. Только бачки они потом моют и на всякий случай еще и кипятком ошпаривают. А что бегут — так я вам скажу, что если человек захочет, его ничто не удержит. Тем более из тех корпусов не так-то сложно убежать. Я как-то раз ключи от номера в столярке забыл. Так спокойно залез на четвертый этаж по балконам. Хотя мне-то уже за семьдесят было.

По информации городского управления Роспотребнадзора, сейчас на карантине в обсерваторе находятся 45 человек — все они после возвращения из-за границы по каким-то своим мотивам не остались в домах, а отправились в общественные места. Между тем в Санкт-Петербурге по данным на 1 апреля зарегистрировано в общей сложности 125 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.