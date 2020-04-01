В аэропорту Пулково проверяют все самолеты из-за сообщения о минировании

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге 1 апреля 2020 года проходят массовые проверки самолетов, которые готовились к вылетам. Неизвестные, по предварительной информации, сообщили о минировании всех бортов. Сообщение об этом поступило в Пулково по электронной почте.

- Сейчас все самолеты проверяются, - сообщил "КП-Петербург" источник. - Пока не можем сказать, через сколько проверки будут закончены. Но бояться нечего.

Пассажиров предупредили, что их ждут небольшие задержки с отправкой самолетов. Ранее подобные инциденты произошли в аэропорту Шереметьево в Москве. Там неизвестные также сообщили о минировании трех самолетов.

Анонимные минирование на фоне коронавируса в Петербурге пошли на спад. До этого подобные сообщения по электронной почте ежедневно получали районные суды. Но в связи с карантином лже-минеры перестали присылать письма.