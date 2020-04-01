2020-04-01T19:14:49+03:00
Происшествия

В аэропорту Пулково проверяют все самолеты из-за сообщения о минировании

Из-за ЧП ожидаются небольшие задержки с отправлением рейсов
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
В аэропорту Пулково проверяют самолетыВ аэропорту Пулково проверяют самолетыФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге 1 апреля 2020 года проходят массовые проверки самолетов, которые готовились к вылетам. Неизвестные, по предварительной информации, сообщили о минировании всех бортов. Сообщение об этом поступило в Пулково по электронной почте.

- Сейчас все самолеты проверяются, - сообщил "КП-Петербург" источник. - Пока не можем сказать, через сколько проверки будут закончены. Но бояться нечего.

Пассажиров предупредили, что их ждут небольшие задержки с отправкой самолетов. Ранее подобные инциденты произошли в аэропорту Шереметьево в Москве. Там неизвестные также сообщили о минировании трех самолетов.

Анонимные минирование на фоне коронавируса в Петербурге пошли на спад. До этого подобные сообщения по электронной почте ежедневно получали районные суды. Но в связи с карантином лже-минеры перестали присылать письма.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Фотографии вооруженных блокпостов в Петербурге оказались фейком
Анализы на коронавирус в Ленобласти будут брать только на дому
Сотня актеров БДТ имени Товстоногова возобновила работу на виртуальном сборе труппы
Жителей Ленобласти обязали самоизолироваться, если в их районе нашли больного коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом выявили в Кронштадте
Петербуржцы спасли сову, побитую стаей разъяренных ворон
Плановые отключения услуг ЖКХ отменили в Ленобласти
Шестилетняя девочка случайно воткнула скальпель себе в живот в Петербурге
Little Big запустили песенный конкурс «Карантиновидение 2020»
Медики предложили организовать психологическую помощь врачам, работающих с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Первое контактное заражение коронавирусом в Карелии зафиксировано 1 апреля 2020 года
Мероприятия к годовщине теракта в петербургском метро отменят из-за коронавируса
Алгоритм по борьбе с коронавирусом разрабатывают в Санкт-Петербурге