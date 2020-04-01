Передвижение по Санкт-Петербургу на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда

Меры по противодействию коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге все время ужесточаются и дополняются. В отличие от других регионов, у нас нет всеобщего режима самоизоляции (запрещено выходить из дома лишь людям 65 лет и старше, - примеч.Ред.), в связи с чем возникает множество вопросов. Например, можно ли съездить на своей машине к родителям или друзьям, которые живут в другом районе города? А на общественном транспорте? Мы собрали ответы на самые актуальные вопросы по теме и расскажем все о передвижении по Санкт-Петербургу на машине в период самоизоляции.

Начнем с главного. Кто все-таки может выходить из дома в Санкт-Петербурге во время режима самоизоляции? Большинству петербуржцев пока лишь рекомендуется до 5 апреля 2020 года не выходить из дома, за исключением похода за продуктами или в аптеку, срочной поездки в больницу, выноса мусора, выгула собаки, и так далее.

При этом рекомендации не распространяются на тех, кто работает согласно президентскому указу, а также «осуществляет деятельность, не приостановленную постановлением». Например, сотрудников служб доставки. Они могут ездить на работу, как на общественном транспорте (режим работы его изменен на врем карантина), так и на личном авто.

Вопрос второй. Можно ли во время режима самоизоляции в Санкт-Петербурге просто выйти погулять на улицу? Например, с детьми. Формально, вам этого никто не запрещает. Но гулять будет негде – в Петербурге закрыто большинство парков, скверов. А также перетянуты сигнальными лентами входы на детские площадки – карантин. И закрыты все игровые зоны.

Логичный, третий, вопрос. А как тогда ходить за продуктами? Очень просто - до ближайшего магазина вам никто не запрещает пробежаться, можно доехать в большой супермаркет неподалеку от дома и на машине (не забудьте надеть маску и другие средства защиты, - примеч.Авт).

Что касается пожилых людей, которые, например, живут одни. Во время карантина в Санкт-Петербурге помогать таким бабушкам и дедушкам будут волонтеры и социальные работники. Впрочем, запрета на то, чтобы им привозили продукты родственники, живущие отдельно, тоже нет. Но рекомендуется снизить число прямых контактов с пожилыми родственниками до минимума – то есть, в лучшем случае, поставить под дверь пакеты и уйти. Или же заказать продукты через интернет на их адрес – большинство онлайн-магазинов сейчас практикуют бесконтактную доставку.

Выходы на улицу в Санкт-Петербурге не запрещены, но категорически не приветствуются.Фото: Артем КИЛЬКИН

КОНКРЕТНО

Какие ограничения и до какого числа действуют в Санкт-Петербурге*

ДО 5 АПРЕЛЯ

-Закрыты все рестораны, бары, кафе, столовые (кроме производственных). Общепит может работать только «на вынос».

- Закрыты практически все магазины.

- Нельзя посещать храмы и другие религиозные учреждения.

- Нельзя гулять в парках, садах, скверах.

- Не работают МФЦ – только услуги в электронной форме

- Закрыты салоны красоты, спа-центры и прочие места, где нужно «очное» присутствие.

- Нельзя ходить на работу, если только вы не относитесь к исключениям из президентского указа

- Ограничена работа общественного транспорта.

- Рекомендовано по возможности не выходить из дома, на улице или в общественном месте держать дистанцию от других людей не менее 1,5 метров.

ДО 12 АПРЕЛЯ

- Закрыты школы и колледжи. Со следующей недели обучать ребят будут дистанционно.

- В детских садах введено свободное посещение.

ДО 14 АПРЕЛЯ

- Обязательная самоизоляция людям старше 65 лет.

ДО 30 АПРЕЛЯ

- Запрещены любые массовые мероприятия: концерты, спортивные соревнования, спектакли, и так далее.

- Закрыты для посетителей музеи, театры, зоопарки, аквапарки, ночные кабаре и клубы (дискотеки), детские игровые комнаты, развлекательные центры;

- Закрыты для посетителей бассейны и фитнес-центры. Исключение сделано для спорта высших достижений: спортсменов, проходящих спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также членов спортивных сборных команд страны;

- Закрыты фуд-корты в торговых центрах. Но это не касается кафе и ресторанов, у которых есть отдельный зал.

- Запрещено курение кальянов в общественных местах.

- Запрещено распространение печатных материалов из рук в руки.

- Нельзя проводить экскурсии, мастер-классы, устраивать праздники в торговых центрах, и так далее.

ДО 1 ИЮНЯ

- Приостановлено бронирование мест в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях и прочих подобных учреждениях. Тех, кто заранее приобрел путевки на апрель и май, увы, также не примут.

*По данным на 1 апреля 2020 года

ВАЖНО!

Куда и по каким вопросам звонить

Роспотребнадзор по коронавирусу в Санкт-Петербурге: (812) 575-81-03, (812) 712-29-81

По вопросам самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также социального облуживания в этот период:

(812) 241-20-57 - Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения (ГИРЦ)

(812) 576-05- 76 0 Центр организации социального обслуживания

Комитет по здравоохранению Петербурга – (812) 635-55-77 или 112

Круглосуточная горячая линия в Санкт-Петербурге для беременных женщин – (812) 288-03-20

Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга:

(812) 245-32-20 - по вопросам коронавируса

(812) 571-03-13 - по вопросам психологической поддержки:

По вопросам пенсии на дом, доставки продуктов питания и товаров первой необходимости по предзаказу, возможности приема коммунальных платежей на дому:

8-800-100-00-00 - Почта России (уточнить номер почтовых отделений)