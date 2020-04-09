Пособия по безработице в Санкт-Петербурге: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить

В Санкт-Петербурге пошла уже четвертая неделя самоизоляции. Рестораны, магазины, рекламные агентства, турфирмы и другие сферы бизнеса закрылись. Многих работников попросили написать заявление на неоплачиваемый отпуск, а некоторых и вовсе попросили уволиться. Тысячи людей только в Северной столице остались без средств к существованию. Единственной возможностью получать хоть какие-то деньги - это пособия по безработице и, соответственно, постановка на учет в Центр занятости населения. «Комсомолка» попыталась узнать лично, кому какая положена компенсация, кому оплатят и как получить это пособие.

С чего начать

Так как многие учреждения сейчас закрыты на карантин, решила для начала позвонить в Центр занятости по своему району – Невский. Я весь день звонила, все время было занято. На следующий день дозвониться все-таки удалось, но там меня перенаправили на сайт Центра занятости Санкт-Петербурга, сославшись на то, что порядок приема заявлений сейчас – дистанционный.

А прописка?

Захожу на сайт, действительно: документы теперь принимают дистанционно. Но все равно много вопросов. Прежде всего я решила позвонить на телефон «горячей линии» и уточнить важный момент: возможно ли встать на учет с временной регистрацией в Санкт-Петербурге при сложившихся условиях? Оказалось, что нет. Только с постоянной пропиской. В связи с этим у меня возникает вопрос: а что делать тем людям, которые переехали в город по работе, живут здесь, вносят свой вклад в развитие экономики наравне с другими, но оказавшись в сложной ситуации, не могут претендовать на пособие просто потому, что нет прописки? Купить квартиру в Северной столице не каждому по карману, а прописать тебя под «честное слово» вряд ли согласятся твои арендодатели или знакомые.

Отличным шагом для помощи таким людям стала бы возможность интеграции всех Центров занятости в одну базу. В конце концов, какая разница, где я получаю свое законное фиксированное пособие - в Петербурге или Иркутске? Если временно безработный гражданин без прописки все-таки захочет получать законное пособие по безработице, ему необходимо подать документы и встать на учет в том регионе, где он прописан.

Порядок порядок приема заявлений сейчас – дистанционный.Фото: Олег ЗОЛОТО

Как зарегистрироваться безработным

Если постоянная прописка все-таки есть, с 6 по 30 апреля можно подать документы дистанционно только через портал службы занятости. Для постановки на учет и получения пособия необходимо сделать несколько шагов:

1. Зайти на сайт Центра занятости населения Санкт-Петербурга

2. На главной странице сайта найти баннер «Госуслуги», через который необходимо авторизироваться, введя логин и пароль. Если же петербуржцы не имеют регистрации на портале, то они могут быстро ее пройти прямо с сайта Центра без необходимости подтверждать свою личность в офисах МФЦ.

3. После регистрации на портале или ввода данных, появится форма, которую будет необходимо заполнить и приложить к заявлению четкие фотографии или сканы некоторых документов. Для связи с вами необходимо указать свой адрес электронной почты или номер мобильного телефона.

Какие документы нужны для постановки на учет в Центр занятости Петербурга

1. Паспорт (страница с ФИО и регистрация по месту жительства)

2. Первая и последняя страницы трудовой книжки. Если гражданин прежде не работал, ему не нужно предоставлять трудовую книжку.

3. Документ, удостоверяющий квалификацию (свидетельство об образовании)

4. Справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы. Если гражданин прежде не работал, справку предоставлять не нужно.

5. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации для людей с инвалидностью.

Отправляете все эти документы с заполненной формой и ждете уведомление в личном кабинете о признании или непризнании вас безработным. С момента подачи заявления, ваше обращение будет рассмотрено в течение 11 рабочих дней. Все легко и все возможно, правда, сайт немного подтормаживал. Оно и понятно, много людей разом ринулись на этот портал.

Какой размер пособия

Пособие по безработице начисляется гражданам с первого дня признания их безработным. Период получения пособия засчитывается в страховой стаж. Сегодня его минимальный размер – 1500 рублей, максимальный – 12 130 рублей. Он зависит от размера прежней заработной платы и срока назначения пособия по безработице (от 3-х до 6-ти месяцев).

Отметим, что 8 апреля 2020 года Президент России Владимир Путин заявил, что всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта 2020 года, пособие по безработице автоматически будет выплачиваться по самой верхней планке – 12 130 рублей в апреле, мае и июне. На момент публикации в Центрах занятости Санкт-Петербурга заявления от граждан принимали по старым правилам из-за отсутствия нормативно-правовых актов. Но вполне возможно, если обратиться сейчас, то за время рассмотрения новый порядок введут повсеместно и пособие всем будет в размере МРОТ – 12 130 рублей.

Куда обратиться за дополнительной информацией

Каждый случай индивидуален и нет единой формулы для всех. Но все же есть схема, по которой должно все работать. Ее сейчас придерживаются госструктуры. Если у наших читателей появились еще вопросы, рассказываем, кому и где их задать

Вся необходимая информация есть на сайте Центра занятости Санкт-Петербурга. Также вы можете получить необходимую консультацию по всем услугам Центра занятости по телефону «горячей» линии: 8(812) 320-06-52 (пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 17:00). Кроме того, по этому номеру телефона в текстовом варианте можно задать вопрос с помощью мессенджеров: Skype, WhatsApp и Viber.