2020-04-02T11:12:32+03:00
Общество

Все летит к чертям, кэп: «Крутое пике» от HoodGraff появилось на Моховой улице

Это первая за долгое время работа известных граффитистов в Санкт-Петербурге
Петр КИБЕР
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На Моховой улице появилось "Крутое пике". Фото: vk.com/myhoodisgoodНа Моховой улице появилось "Крутое пике". Фото: vk.com/myhoodisgood
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1 апреля – никому не верю. В день розыгрышей шутку с некоторыми горожанами и даже СМИ провернули петербургские художники-граффитисты из команды HoodGraff. Они пообещали создать на стене трансформаторной подстанции портрет Владимира Путина, грозящего кулаком. И на эту «утку» кое-кто из журналистов попался. Однако рисунок на Моховой улице все же появился. Теперь здесь красуется «Крутое пике» из юмористического шоу 90-х годов «Каламбур».

- Кстати, с 1 апреля! 2020 «Крутое пике». Санкт-Петербург, - лаконично подписано фото на странице ВКонтакте HoodGraff.

Надо сказать, что это первая работа уличных художников в городе за долгое время. Последней стал обновленный портрет Сергея Бодрова-младшего в образе Данилы Багрова из фильма «Брат» у площади Александра Невского.

Сами HoodGraff говорили, что, вероятно, прекращают деятельность в городе из-за того, что коммунальщики уничтожают их творения. Так, на месте «Крутого пике» раньше была картина «И меня вылечат» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Одна из самых известных работ - "Брат" у площади Александра Невского. Фото: Олег ЗОЛОТО

Одна из самых известных работ - "Брат" у площади Александра Невского.Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, что по сюжету «Крутого пике», лайнер «Бройлер-747» в течение сотен серий терпит бедствие и падает вниз. А за штурвалом находятся «неунывающий» второй пилот Дринкинс, боящийся гибели и мужественный Командор, шутящий по поводу неминуемой гибели.

- Все летит к чертям, кэп, - комментируют в соцсетях новое граффити петербуржцы.

Впрочем, каждый волен видеть в работе свои смыслы. От экономических и эпидемиологических, до простой иронии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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