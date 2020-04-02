Старушка в законе: Пенсионерка-рецидивистка дважды обманула пожилых людей на миллионы рублей

Старушке Валентине Петровне почти 80 лет. Но весь Петрозаводск от нее шарахается больше, чем от коронавируса. Да и самой пенсионерке никакой Covid не страшен. Хотел найти одну ее жертву. А на меня они полились как из рога изобилия. Звоню на бывшую работу – там со словами «чур меня, чур!» рассказывают про обманутую коллегу. В ветеранской организации, которую организовала молодая модель-миллионерша, так вообще слышать про нее не могут. Бабушка-разбойница их нагрела на 1,5 миллиона рублей. Да что там говорить, даже в Финляндии нашу старушку знают. Там живут дочери пенсионерки, которая отдала разбойнице полмиллиона рублей. Но самой пенсионерке как с гуся вода. Суд не может отправить ее в колонию.

ВЕТЕРАН, ДА НЕ ТОТ

В карельских судах милую старушку Валентину Петровну знают уже давно – еще в 2016 года она предстала перед коллегией Верховного суда вся в слезах – «обманули окаянные, подставили меня, а дело-то благое». Дело и вправду было благое. Пенсионерка создала в Петрозаводске организацию «Ветеран», чтобы бороться за права пожилых. По версии следствия, 79-летняя женщина, обещала ветеранам труда землю в райском местечке Сайнаволок на берегу Онежского озера. Но для получения этих участков просила сделать денежный взнос.

Пенсионерам бойкая старушка рассказывала: «Я ветеран, а власти мне задолжали. Вот и должны выделить землю». Хвасталась, что получила грант на строительство, потому что у нее «большие связи наверху». А значит - все будет в лучшем виде. «Вы вложитесь, и все быстро окупится» - казалось бы, типичная мошенническая схема. Но кто заподозрит в милой старушке аферистку? Не на восьмом десятке же начинать свой криминальный путь!

Пожилые клиенты передали ей деньги и стали ждать. Мечтать, как проведут старость на берегу озера. Валентина Петровна при встрече сладко «пела»: еще чуть-чуть и все будет хорошо!

Друзья пенсионерки в шоке над ее поступком

- Да вы поймите, бабушка приличная, как ей можно не поверить, - рассказала «Комсомолке» одна из жертв. – Я ее давно знала, вместе работали, никто не думал, что она может обмануть. И я вложила 500 тысяч рублей. Заложила даже свою квартиру!

Но время шло, а строительство так и не стартануло. Родственники пенсионеров заподозрили недоброе и выяснили: земли, которые должны были получить пенсионеры, природоохранные. И никто там участки не выделяет.

Долго старушка охала и ахала в суде: «Невиноватая я!». А через пару заседаний и вовсе заявила, дескать не она должна, а ей – должны! Судьи то и дело хлопали глазами. Но пожалели обманщицу - дали 3,6 года условно, кроме того, обязали возместить 500 тысяч рублей.

С пенсионерки должны были вычитать по 50 процентов в месяц с ее доходов. Но дама ушлая, подала в суд заявление и снизила вычеты с 50 до 20!

И СНОВА В БОЙ

Все бы ничего, но пенсионерка на этом не остановилась. Через несколько лет снова взялась за старое. На этот раз, ей доверилось еще пять человек, вложились от 30 тысяч до полутора миллионов рублей. Бабушка обещала построить пансионат для девочек, заработать на нем и рядом с ним раздать деньги крестьянам… точнее вкладчикам. Женщина заверяла, что дорогу к пансионату уже построили. Да не абы кто, а само ФСБ! Но деньги куда-то испарились, никакого пансионата так и не появилось.

- Конечно, мы знаем эту пенсионерку, - хмурятся в одном из фондов, глава которого вложило полтора миллиона в аферу старушки. – Даже слышать про нее не хотим ничего!

Как бы там ни было, а со старушки все как с гуся вода. Суд в очередной раз пожалел ее и приговорил к пятилетнему условному сроку. Что самое главное, Валентина Петровна до сих пор заверяет, что у нее был лучший проект года, а она - жертва!

Пенсионерка обманула женщину на полтора миллиона рублейФото: СОЦСЕТИ

- Это моя боль, - прокричала в трубку пенсионерка. – Я женщина с непростой судьбой! С 16 лет дежурила на Финляндским вокзале в госпитале, я ветеран! Потом у меня был бизнес - самый лучший магазин, а меня подставили.

Женщина уверяет, что следователи с полицией в сговоре, а настоящие мошенники на свободе.

- Забрали у меня эти денежки, - плачется пенсионерка. - Но как это доказать? Предприятие «Ветеран» было открыто честно. Деньги вложила свои, взяла кредит на 300 тысяч. Хотела построить пансионат, заработать деньги и около пансионата выделить участочки. Но на пути попался мужчина, который якобы хотел вложиться в дело. Вызвал меня, сказал, что нашел спонсора. Напоил чаечком, а на самом деле хотел миллионы хапнуть. А следователь так врала, так врала! Ой, что-то с сердцем плохо…

Внятно объяснить, как же ее обманули, пенсионерка не смогла.

- По словам женщины, деньги забрал ее бухгалтер. Но сам мужчина признает только, что брал 300 тысяч рублей, - поясняет адвокат пенсионерки Александр Агеев.

Где остальные полтора миллиона – неизвестно. Это уже потом мы выяснили, что для пенсионерки эта не первая история. 20 лет назад дама попалась при выезде из России в Финляндию с незаконным вывозом денег и драгоценностей на 29 миллионов рублей. Была и другая история с тем самым магазином пенсионерки. Женщина бралась поставлять топливо в Карелию на 8 миллионов рублей. Только, как сообщали тогда СМИ, топливо доехало не в полном объеме. Вот такая современная «Сонька золотая ручка» в годах.