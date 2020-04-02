2020-04-02T12:20:27+03:00
Общество

Дезинфекция от коронавируса в Санкт-Петербурге: что и как обрабатывают в городе от вируса

В первую очередь под дезинфекцию от коронавируса в Санкт-Петербурге попал общественный транспорт, рассказываем и показываем, как его обрабатывают
Степан СТЕПАНОВ
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Дезинфекция от коронавируса в Санкт-Петербурге: что и как обрабатывают в городе от вируса.Дезинфекция от коронавируса в Санкт-Петербурге: что и как обрабатывают в городе от вируса.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Обрабатывать салоны автобусов и поручни в метро специальными дезинфицирующими растворами в Санкт-Петербурге начали еще задолго до того, как в городе был введен режим самоизоляции. На сегодняшний день дезинфекция от коронавируса в Санкт-Петербурге - явление привычное и, что важно, регулярное. От вируса в городе обрабатывают в основном общественный транспорт - согласно постановлению правительства, компании обязаны дезинфицировать салоны, когда машины находятся в парке.

Пассажиропоток хоть и упал, но метро и наземным транспортом все равно продолжают пользоваться (в городе введен запрет выходить из дома только для людей старше 65 лет, для остальных это - рекомендация, - примеч.Ред.). Поэтому с 1 апреля в Санкт-Петербурге были усилены работы по дезинфекции всего общественного транспорта, и теперь спецраствором поручни обрабатываются не реже одного раза в час.

- Сотрудники службы транспортной безопасности, переведенные с вестибюлей тех станций, которые временно в Санкт-Петербурге закрыты для пассажиров, протирают поручни с помощью дезинфицирующих средств, - рассказали в пресс-службе подземки. - Для оперативности на один прибывающий под оборот состав выходят 6-8 сотрудников одновременно.

В целях профилактики коронавирусной инфекции обрабатываются контактные поверхности в салонах, двери, кассовые окна, турникеты и поручни эскалаторов метро.

Из-за коронавируса в Петербурге зачеты по физкультуре ставят за компьютерные игры.Видео: Университет ИТМО

ИСТОЧНИК KP.RU

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