2020-04-02T12:09:27+03:00
Общество

Из-за коронавируса в Петербурге зачеты по физкультуре ставят за компьютерные игры

Занятия по киберфизре проходят по дисциплинам Counter-Strike, Dota 2 и Clash Royale [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Подкачаться и получить баллы можно, даже не шевеля мышкой, – на обучающих трансляциях. Фото: Университет ИТМОПодкачаться и получить баллы можно, даже не шевеля мышкой, – на обучающих трансляциях. Фото: Университет ИТМО
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Удаленка удаленкой, а зачеты по расписанию. Чтобы позволить студентам сдать зачет по физкультуре, а заодно держать их в тонусе, петербургский Университет ИТМО («Институт точной механики и оптики», историческое название. – Прим. ред.) продолжил занятия. Правда, перенес их в виртуальную плоскость: физру заменили киберспортом.

В мирное время для зачета по физкультуре студенту нужно набрать до 100 баллов. Теперь их можно получить, играя в компьютерные онлайн-игры. Для начала нужно зарегистрироваться на сайте esports.itmo.ru. Ну, а потом главное не надорваться и не забыть про еду и сон.

– На данный момент у нас есть два способа получения баллов: участие в лиге и еженедельные турниры, – поясняют в ИТМО. – Лиги проходят по трем дисциплинам – Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 и Clash Royale.

Лиги проводят по будням (календарным). Турнирам отвели все субботы и воскресенья. Выбор «предметов» в них куда больше: Hearthstone, Artifact, Warface, Overwatch, League of Legends, Apex Legends, StarCraft, Rainbow Six, Rocket League, Teamfight Tactics, Heroes of Might and Magic III, Civilization VI, Mortal Kombat, osu!, Legends of Runeterra.

Из-за коронавируса в Петербурге зачеты по физкультуре ставят за компьютерные игры.Видео: Университет ИТМО

Баллы раздают за участие в лигах (по количеству проведенного в игре времени) и за победы в турнирах. В первом случае можно получить максимум 2 балла за матч, во втором – 3 балла.

– На лигах есть ограничение: в день можно получить не более 10 баллов, – добавляют в вузе. – Не забывайте про реальную жизнь.

Кстати, подкачаться и получить баллы можно, даже не шевеля мышкой, – на обучающих трансляциях, которые будут вести каждую неделю. За пять минут просмотра обещают 5 баллов канала, за последующие полчаса – 50 баллов. При этом баллы за просмотр трансляций стоят дешевле: 1000 баллов равносильны всего 5 баллам по физре.

«Порубиться в дотку» с друзьями, а заодно закрыть зачет не получится: участвовать в играх могут только студенты ИТМО, ведь «ребят без зачета и так достаточно». А вот потягаться с ректором – запросто, ведь Владимир Васильев уже активно занялся киберспортом.

Киберспорт в ИТМО – часть работы студенческого спортклуба «Кронверкские барсы». Сообщество виртуальных спортсменов насчитывает больше тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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