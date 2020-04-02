2020-04-02T15:10:08+03:00
Общество

Все самое нужное: Одинокой блокаднице вручили "карантинный" продуктовый набор из кетчупа, майонеза и воды

Такие же наборы получили несколько тысяч стариков и многодетных семей по всему городу
Сергей ВОЛЧКОВ
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Продуктовые наборы получили в первую очередь одинокие пенсионеры. Вот только рады помощи оказались не все.Продуктовые наборы получили в первую очередь одинокие пенсионеры. Вот только рады помощи оказались не все.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге началась раздача продуктовых наборов для многодетных семей и одиноких стариков, которые сидят на карантине по коронавирусу. Начинание, конечно, благое, но вот содержимое наборов некоторых получателей удивило: в качестве прибавки к рациону им предложили майонезы, кетчупы, растворимые каши и бутилированную воду.

- Нам на детей до трех лет принесли несколько баночек с детским питанием, четыре упаковки острого соуса и еще четыре упаковки соуса для мяса, - делятся недоуменные граждане в социальных сетях. - Это что, какие-то новые рекомендации от ВОЗ? Обещали же нормальные наборы — крупы, консервы, соки.

Впрочем, в районных администрациях (а раздача стартовала по всему городу) призывают панику унять и не волноваться ни за «карантинный» рацион, ни за городской бюджет — из него на странные наборы не было потрачено ни копейки.

Для многодетных семей наборы вышли посытнее - кроме соусов в них добавили детское питание и растворимые каши. Фото: СОЦСЕТИ

Для многодетных семей наборы вышли посытнее - кроме соусов в них добавили детское питание и растворимые каши.Фото: СОЦСЕТИ

- Это, по сути, благотворительная акция от городских предприятий, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Колпинского района. Там наборы из семи видов соусов и восьми видов каш получили 800 одиноких пенсионеров и 400 многодетных семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

В частности, подкрепиться чили и кетчупом предложили одинокой бабушке-блокаднице.

- Они сами формировали пакеты, сами определяли, кому из жителей будут помогать. Администрация занималась только доставкой. Почему именно такой получился состав продуктов — мы, если честно, и сами не знаем. Скорее всего, каждый производитель, который участвует в акции, решил раздавать именно свою продукцию. Не может же одна компания делать и детское пюре, и консервы, и крупы, и макароны, верно?

В ведомстве также уточнили: от города людям, нуждающимся в помощи, регулярно выделяются совсем другие наборы — и вот в них-то и входят так ожидаемые населением тушенка, макароны, крупы и другие продукты долгого хранения.

- Но эта работа проводится на постоянной основе, - отметили в пресс-службе. - А с кетчупами, соусами и детским питанием была разовая акция, связанная именно с карантином. Ну вот так вот наши городские производители решили поддержать народ. Чего же тут возмущаться?

Тем более что, по информации нашего собеседника, в скором времени по районам планируются еще благотворительные выезды, от других компаний. В следующий раз жителям будут раздавать сахар, масло, тушенку, чистящие и моющие средства и другие товары первой необходимости — всего девять наименований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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