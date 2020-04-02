2020-04-02T15:10:08+03:00
Общество

За карантин никто не спился: власти Карелии пояснили, почему в регионе продают алкоголь только днем

Губернатор Артур Парфенчиков рассказал, как долго продлится режим полной самоизоляции
Алина ЧЕМЕРИС
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Продажи крепких напитков с началом нерабочей недели в Карелии, говорят, не выросли.Продажи крепких напитков с началом нерабочей недели в Карелии, говорят, не выросли.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Теперь жителям Карелии, чтобы во время романтического вечера угостить вторую половинку шампанским, нужно обо всем позаботиться заранее. Быстро выскочить в ближайший алкомаркет уже не получится. Правительство республики решило бороться с пандемией оригинальными авторскими методами, и запретило продавать горячительные напитки в вечернее время - после 14.00.

Как пояснила «Комсомолке» пресс-секретарь регионального Минэкономразвития Марина Лингвист, причиной тому – необходимость бросить все силы на обеспечение в Карелии режима самоизоляции. Как это поможет в борьбе с коронавирусом? У Чиновников на этот счет свое мнение.

- Принимая решение, глава региона Артур Парфенчиков имел в виду лишь один момент: нам необходимо контролировать режим самоизоляции на время карантина и как можно меньше «отвлекаться» на общественный порядок, - отмечает Марина. – Во-первых, у людей будет меньше поводов выйти на улицу, во-вторых, сами посудите: люди находятся дома с алкоголем… Мало ли что может произойти. Нам же в первую очередь важно всеми способами не допустить распространение вируса.

В министерстве подчеркнули: во время карантина спиваться никто не начал, продажи крепких напитков с началом нерабочей недели не выросли.

Напомним, с 1 апреля купить бутылочку вина на вечер в Карелии можно лишь с 10.00 до 14.00. Это значит, что все профильные магазины должны закрываться «в обед», а те, где горячительные напитки продают наряду с другими продуктами – обязаны перестать торговать алкоголем после 14.00. Других товаров ограничения пока не касаются.

Также на время карантина в республике Карелия перестал ходить весь общественный транспорт. Глава региона Артур Парфенчиков принял решение ввести в регионе режим полной самоизоляции. Сколько он продлится – пока неясно. 2 апреля на прямой линии с жителями губернатор подчеркнул, что мера будет настолько короткой, насколько ответственными будут граждане.

- Полная самоизоляция – это вынужденный шаг, - говорит Парфенчиков. – И если 99,99% наших граждан серьезно отнесутся к проблеме, мера будет короткой. Сколько мы просидим – две недели или 10 дней, я не знаю. Может, отдельные районы станем «освобождать»… Главное, чтобы мы локализовали источник вируса, и тогда можно будет отпускать вожжи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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