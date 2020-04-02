2020-04-02T19:41:01+03:00
Общество

«Пока вы сидите дома, мы зарабатываем миллионы»: Вебкам-студии с обнаженными моделями во время карантина увеличили прибыль в два раза

Девушки в прямом эфире покоряют людей во всем мире. Из-за этого сексологи уверены, что пандемия может изменить мир привычных отношений
Роман ЛЯЛИН
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Вебкам-модели стали зарабатывать в два раза большеВебкам-модели стали зарабатывать в два раза больше
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Пока вся Россию находится в самоизоляции и многие предприятия терпят убытки, модели из Интернета становятся миллионерами. Девушки из вебкам (общение и оголение по видеосвязи в прямом эфире – прим.ред.) стали популярным развлечением не только россиян, но и европейцев с американцами. Прибыль студий с моделями на видео увеличивается в несколько раз. Одна из крупнейших студий рассказала «КП», почему тысячи людей со всего мира пристрастились к вебкам, как карантин кардинально меняет реальность и почему в ближайшее время мужчины откажутся от реального общения и выберут удовольствие в Сети.

«НА ОДНУ ДЕВУШКУ СМОТРЯТ ПО ТРИ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК»

Петербург уже давно считается столицей нового популярного развлечения - вебкам. Здесь находятся десятки, если не сотни студий с моделями, которые каждые сутки развлекают людей со всего мира. О законности их деятельности спорят до сих пор. Но если раньше пообщаться в Сети с красоткой заходили лишь отдельные типы людей, то теперь во время самоизоляции многие ради развлечения открывают для себя красоток, готовых уделить им время в режиме онлайн. И спрос на эти услуги растет с каждым днем.

Модели теперь зарабатывают по 300 тысяч рублей

Модели теперь зарабатывают по 300 тысяч рублей

- В январе-феврале, когда все только начиналось с коронавирусом, у нас был спад пользователей, - рассказывает администратор вебкам-студии Елизавета. – Все, видимо, были напуганы. Но когда все ушли на карантин, спрос увеличился в разы. Люди сидят дома. Все в интернете. И они идут к нам. Могу сказать, что спрос увеличился на 30-50 процентов. И если раньше наплыв клиентов зависел от времени суток. Европейцы заходили ближе к вечеру, американцы - ночью. То сейчас смотрят постоянно. Прирост пользователей отмечается со всех стран. Кроме России, это Германия, Франция, Британия, Чехия, Австрия и США.

Прибыль вебкам студий зависит от числа пользователей. Поэтому с каждым новым человеком оборот студий увеличивается в разы.

- Цены на услуги у всех моделей индивидуальны, - поясняет Елизавета. - У кого больше, у кого меньше. Каждая сотрудница сама может поставить ценник. Но общая цена на услуги не изменилась. Мы не задираем в связи со спросом стоимость услуг. Доход студии мы не будем раскрывать, но он исчисляется миллионами.

Сидящие в изоляции люди увеличивают заработок и самих моделей. Правда, из-за большого спроса работать им приходится больше.

Так Елизавета выглядит на сайте вебкам

Так Елизавета выглядит на сайте вебкам

- Если раньше у одной модели была тысяча зрителей в виртуальной комнате, то сейчас 2-3 тысячи, - улыбается администратор. – Но модели справляются. Мы берем оплату в долларах. Он сейчас вырос, всем хочется денег. А так работа не очень пыльная, чтобы уставать на ней.

Одна смена длится обычно пять часов, ночная - 8 часов. Раньше девушки брали по 5-7 смен. Сейчас 10-14 смен в неделю. За счет этого их заработок и вырос в среднем со 150 тысяч рублей, до 300 тысяч.

«УВОЛЕННЫЕ ДЕВУШКИ ИДУТ К НАМ»

Число желающих поработать перед камерой увеличилось в разы. Всему виной – экономическая ситуация и сокращение персонала в сфере услуг. Чтобы подзаработать, молодежь «пускается во все тяжкие». Правда, теперь студиям приходится больше заботиться о безопасности своих моделей.

- Правила личной гигиены усилились, - признается администратор студии. – Проводим дезинфекцию рабочего места. У нас у всех индивидуальные, обособленные места, антисептики, ультрафиолет. Мы следим за здоровьем.

Как уверяют, владельцы студий, далеко не все платят деньги моделям, чтобы увидеть их обнаженными, многие хотят простого человеческого общения!

Девушкам в вебкам главное - завлечь клиента

Девушкам в вебкам главное - завлечь клиента

- Это стереотип, что девушке обязательно нужно раздеваться, - поясняют в студии. – Можно этого не делать. Люди заходят поговорить, пообщаться с красивой девушкой. Начинают диалог о коронавирусе, заканчивают разговором о музыке и компьютерных играх.

На вопрос, почему девушки идут на такую работу, в студии отвечают просто:

- Люди любят легкую работу и большие деньги, - признается «сотрудница» вебкам-студии.

ЗВОНОК СЕКСОЛОГУ

«ВЕБКАМ МОЖЕТ СТАТЬ ЧАСТЬЮ ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ»

Евгения Зоткина, кандидат психологических наук, сексолог, действительный член Российского научного сексологического общества:

- Сфера сексуального поведения - это всегда индикатор внутренних проблем личности. К этой внезапно возникшей ситуации в стремительно меняющемся мире никто не приспособлен. Не было еще такого опыта, когда большое количество людей вынуждены находиться дома долгое время. Интерес к киберсексу в таких условиях - это реакция человека, который со своими нереализованным желаниями, фантазиями и потребностями адаптируется к новой реальности. Это такое суррогатное получение удовольствия. Во все времена мужчины «покупали девушек» (содержанки – прим.ред.) - это было удобнее и проще в определенных ситуациях. Для кого-то это было иллюзией отношений, для кого-то возможность реализовать свои запретные фантазии, для кого-то выместить собственную агрессию и насладиться властью.

Девушки-онлайн стали популярны у мужчин

Девушки-онлайн стали популярны у мужчин

В виртуальных «отношениях», по словам сексолога, включается «мощный фактор воображения, активация собственных фантазии и реальных чувств».

- Если невозможность реальных контактов во время карантина будет продолжаться, то да, это может стать одним из доступных способов получения удовольствия, - уточняет Евгения Зоткина. - Многие используют виртуальные отношения и без вынужденной изоляции, точнее, они в ней находятся постоянно, из-за неспособности строить отношения из-за страха отвержения. Это «узники без стен».

Сексолог также объяснила, почему многие девушки сами идут на это.

Виртуальная проституция кажется более легкой и безопасной для тех, кто решается на это. Есть среди них, конечно, и те кто получает удовольствие от демонстрации своего тела (эксгибиционизм). Девушки могут получать удовольствие, испытывая некую власть над человеком, который платит за это деньги. И при этом воплощать свои желания в дерзком нарушении запретов. Двойная жизнь - как способ замещения пустоты. Почувствовать себя «плохой девчонкой», делать то, что не осмелился бы делать, представляясь самим собой полностью (неанонимно). Ты можешь быть кем угодно, никто не узнает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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