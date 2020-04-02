2020-04-02T19:41:01+03:00
Общество

«Я не играла, а злилась»: фельдшер из Выборга рассказала, как появилось видео о коронавирусе, собравшее 6 000 000 просмотров

Эмоциональное выступление Виктории Шутовой сделало ее звездой интернета - женщину зовут в «Модный приговор» и «Давай поженимся» и наперебой предлагают рекламу в Instagram
Сергей ВОЛЧКОВ
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Видео с выступлением Виктории мгновенно стало вирусным и собрало уже больше 6 000 000 просмотров.Видео с выступлением Виктории мгновенно стало вирусным и собрало уже больше 6 000 000 просмотров.
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Викторию Шутову - фельдшера «Скорой помощи» из Выборга - теперь знает вся страна. Несколько дней назад она выложила на своей странице в Instagram видео, в котором откровенно рассказала об эпидемии коронавируса и призвала граждан соблюдать самоизоляцию. Ролик мгновенно стал вирусным и набрал уже больше шести миллионов просмотров. Теперь Викторию зовут на телевидение и предлагают ей рекламу за большие деньги.

«РЕШЕНИЕ ПРИШЛО СПОНТАННО»

- За последние три дня я столкнулась с абсолютно наплевательским отношением к себе и окружающим, - рассказывает на видео женщина в форме врача СМП. Лицо усталое — видно, что работы в последние дни ощутимо прибавилось. - Потому что люди, которые вернулись из стран, сложных по коронавирусу, гуляют по улице, ходят на какие-то мероприятия. Должна же быть социальная ответственность за это все!

Найти это видео в Сети несложно. Введите пару ключевых слов: «фельдшер», «Выборг», «вирус», «включите голову» - и поисковик тут же выдаст вам сотни тысяч результатов. При этом, по словам самой главной героини, такая популярность ее откровенно шокирует.

Серьезность ситуации до сих пор понимают не все: недавние истории с шашлыками в парке наглядно это доказали. Фото: Артем КИЛЬКИН

Серьезность ситуации до сих пор понимают не все: недавние истории с шашлыками в парке наглядно это доказали.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Снимали совершенно спонтанно, - рассказала фельдшер «КП-Санкт-Петербург». - Просто я в один из дней ехала на работу и увидела, что люди массово ведут своих пожилых родственников в поликлинику на общий анализ крови. Меня это хорошо так разозлило. Я сделала ролик и выложила его в Instagram, где у меня на тот момент было всего 500 подписчиков.

Как и почему видео стало вирусным, Виктория сама не понимает. Скорее всего, предполагает женщина, дело в эмоциях.

- У нас народ совершенно не готов к тому, что происходит, - констатирует Виктория. - Даже я, работник «Скорой помощи» с тринадцатилетним стажем, никогда ни с чем подобным не сталкивалась. Да, у нас регулярно проводится обучение, разные тренинги — в том числе по действиям в чрезвычайных ситуациях. Но теоретические знания и практический опыт вещи все-таки разные. Поэтому единственное, что сейчас могут сделать люди — образно говоря, закрыть рот и послушать правительство. Все эти карантинные меры, какими бы жесткими они ни казались, вводятся не просто так. И если нам говорят, что сейчас необходима изоляция — значит, нужно изолироваться и не подвергать опасности себя и окружающих.

Женщина призывает: верьте врачам, а не интернету и теориям заговоров. Фото: Артем КИЛЬКИН

Женщина призывает: верьте врачам, а не интернету и теориям заговоров.Фото: Артем КИЛЬКИН

ДОХОДИТ НЕ ДО ВСЕХ

Тем не менее, признается Виктория, доходит этот посыл далеко не до всех и не сразу. Вот уже три дня в личные сообщения ей сыплются тонны негатива: кто-то заявляет, что она имеет задачу скрывать реальное положение вещей, кто-то — что она актриса, а за вирусным роликом стоят грамотная режиссура и реклама. Много и тех, кто просто растерян и не знает, что делать и кому верить.

- Я не играла, а злилась. И у нас, у врачей, нет цели что-то скрывать, - рассказывает женщина. - Мы не подписывали никаких документов, с нами никто не проводил агитационную работу. Поэтому все, что мы говорим вам — правда. Этому можно верить. Или по крайней мере прислушиваться.

По словам Виктории, в одночасье свалившаяся популярность сильно изменила ее жизнь. И не сказать, чтобы в лучшую сторону. Женщину уже звали в «Давай поженимся» и «Модный приговор», а от рекламных предложений и вовсе нет отбоя.

Славе, которая на нее свалилась, женщина не рада: по ее словам, ей и без всего этого есть, куда девать время и энергию. Фото: СОЦСЕТИ

Славе, которая на нее свалилась, женщина не рада: по ее словам, ей и без всего этого есть, куда девать время и энергию.Фото: СОЦСЕТИ

- Все это я удаляю, даже не читая, - признается медик. - У меня достаточно разнообразная жизнь, много работы, и есть люди, с которыми я хочу делиться своими эмоциями вне интернета. Я страницу-то в Instagram завела три года назад просто потому, что они у всех уже были, а у меня нет. Скорее бы все это кончилось — и пандемия, и все остальное.

"Включите голову!": фельдшер из Выборга рассказывает об эпидемии коронавируса.Видео: Виктория Шутова

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Я не играла, а злилась»: фельдшер из Выборга рассказала, как появилось видео о коронавирусе, собравшее 6 000 000 просмотров
Эмоциональное выступление Виктории Шутовой сделало ее звездой интернета - женщину зовут в «Модный приговор» и «Давай поженимся» и наперебой предлагают рекламу в Instagram
«Я не играла, а злилась»: фельдшер из Выборга рассказала, как появилось видео о коронавирусе, собравшее 6 000 000 просмотров
Эмоциональное выступление Виктории Шутовой сделало ее звездой интернета - женщину зовут в «Модный приговор» и «Давай поженимся» и наперебой предлагают рекламу в Instagram
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