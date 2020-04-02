Продление нерабочей недели в Санкт-Петербурге: какие устанавливают новые сроки и для чего

Пандемия коронавируса в мире еще не пошла на спад. В Санкт-Петербурге с 31 марта 2020 года введен режим карантина. По последним данным на 2 апреля 2020 года, в городе зарегистрировано 147 случаев инфицирования, семь выздоровлений и две смерти. Всего в России уже 3 548 случаев заражения коронавирусом. В связи с этим сегодня было принято решение о продлении нерабочей недели в Санкт-Петербурге, так и в других городах страны, - до 30 апреля 2020 года.

- Хотел бы сказать спасибо всем гражданам, кто прочувствовал свою ответственность в борьбе с эпидемией. Режим самоизоляции позволил выиграть время. В России удается в целом сдерживать эпидемию коронавируса. Режим нерабочих дней продлевается до 30 апреля. Жесткость ограничений в регионах должна зависеть от эпидемиологической ситуации, - заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к нации.

Напомним, что изначально «нерабочая неделя» была объявлена до 5 апреля, режим самоизоляции в Санкт-Петербурге должен был продлиться до 14 апреля 2020 года. Однако ситуация поменялась. Врачи настойчиво рекомендуют всем жителям соблюдать карантин, так как это единственный верный способ борьбы с распространением коронавируса.

В ближайшее время правительство Санкт-Петербурга должно внести поправки к предыдущему постановлению о режиме самоизоляции. "Комсомолка" следит за развитием событий.

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