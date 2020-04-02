2020-04-02T19:42:53+03:00
Политика

«Люди ожидают другого губернатора»: Игорь Орлов сказал, почему ушел с поста главы Архангельской области

Он занимал эту должность с 2012 года
Роман ЛЯЛИНЛилия КОЗЛОВА
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Губернатор Архангельской области объяснил, почему подал в отставкуГубернатор Архангельской области объяснил, почему подал в отставкуФото: Александр ГЛУЗ
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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подал в отставку. Об этом глава региона заявил на специальном брифинге 2 апреля 2020 года. Орлов занимал эту должность с 2012 года. О своем решении губернатор подробнее рассказал «Комсомольской правде в Петербурге».

- Почему вы подали в отставку? – «КП-Петербург».

- Я написал заявление об отставке, потому что существуют два фактора, определяющие будущее человека, претендующего на пост губернатора – мнение людей и мнение президента, - отметил Орлов. – Социологи говорят, что люди ожидают другого губернатора. Зачем заниматься тем, что противоречит желанию людей?

- А президент?

- Президент свое мнение выскажет после того, как рассмотрит мое заявление об отставке.

- Чем вы займетесь после ухода с поста?

- Работать буду. Много и успешно. Как это было до сих пор.

- В какой сфере?

- Сейчас я буду на самоизоляции. Учитывая, что я ухожу с госслужбы, нужно соблюдать режим. Я всю жизнь занимался чем-то тем, что приносит пользу людям вокруг, родине и моей семье. Я буду дальше этим заниматься. В 75 лет пойду на пенсию.

- И семье будете больше времени уделять?

- Безусловно! Это одна из главных задач, которая у меня сейчас будет. Моя семья счастлива, особенно мама, которой уже много лет и она сказала: «наконец-то». Потому что только в пошлых романах пишут, что жизнь губернатора – это рай. Это большая серьезная служба, как и положено. Мама меня очень ждет. Постараюсь к ней съездить.

- Каково было быть губернатором?

- Очень интересно. Особенно когда что-то делаешь и получается.

- Что первым делом сделаете на «удаленке»?

- Я разберу завал книг, которых собралось очень много. На самом деле, очень хочется сесть и почитать. И поменьше видеть телевизор, в том числе из-за коронавируса.

- Что за врем работы губернатором сделали?

- Архангельская область развивалась. Достаточно уверенным шагом, с хорошим темпом. Все остальные детали - так много говорилось. Выйдите в города, в деревню, они скажут, что сделано и что не сделано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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