Коронавирус в Финляндии, последние новости на 2 апреля 2020: 1518 заболевших и 19 умерших

Новые данные на 2 апреля о заболеваемости коронавирусом в Финляндии опубликовало Министерство социальных дел и здравоохранения. За прошедшие сутки численность подтвержденных случаев прилично выросла и, к сожалению, увеличилось и количество смертей.

- Лабораторно подтвержденные случаи: +72 за сутки и 1 518 всего по стране, - говорится на сайте Национального института здравоохранения и социального обеспечения из столицы Финляндии Хельсинки.

Также за период с 1 апреля скончались два ранее заразившихся коронавирусной инфекцией пациента. Таким образом, общее число жертв болезни составляет 19 человек.

В больницах остаются 160 человек, из них 95 – в удовлетворительном состоянии, а 65 – в отделении интенсивной терапии.

Всего финские специалисты протестировали 25 400 тестов (+1200 за сутки), а уровень заболеваемости составляет 27,74 случая на 100 000 жителей исходя из общей численности населения страны в 5 миллионов 526 тысяч 774 человека.