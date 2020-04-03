2020-04-03T19:22:38+03:00
Недвижимость

Как оплатить квитанции ЖКХ в Петербурге и Ленобласти в период самоизоляции до конца апреля

Рассказываем о способах оплаты коммунальных услуг в апреле 2020 года в Петербурге и Ленобласти во время самоизоляции
Алена ЧИЧИГИНА
Поделиться:
Оплачиваем счета ЖКХ в Петербурге и Ленобласти в период самоизоляцииОплачиваем счета ЖКХ в Петербурге и Ленобласти в период самоизоляцииФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Петербурге и Ленобласти, как по всей России, до 30 апреля 2020 года действует режим самоизоляции после того, как президент Владимир Путин в обращении к нации объявил месяц нерабочим. Гражданам рекомендовано оставаться дома. Банки и платёжные организации сокращают количество пунктов приёма платежей.

У жителей города и региона возникли вопросы: а как быть с квитанциями ЖКХ, которые нужно оплатить до 10 апреля.

В Жилищном комитете Санкт-Петербурга рассказали, что оплатить квитанции можно не выходя из дома - через интернет с помощью онлайн-сервисов.

Есть несколько способов:

- Жители Санкт-Петербурга могут оплачивать «розовые квитанции» ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» не выходя из дома. Сделать это можно на сайте www.kvartplata.info (без регистрации) или через Личный кабинет. Обращаем внимание, что комиссия при этом не взимается. Уже сейчас более 533 тысяч петербуржцев пользуются Личным кабинетом на сайте ВЦКП. Кроме того, в своем личном кабинете можно подключить несколько лицевых счетов для оплаты ЖКХ за своих близких, в том числе пожилых родных, которым сложно освоить современные технологии.

- В Личном кабинете на сайте ВЦКП можно внести показания счетчиков. Сервис содержит также всю информацию по лицевому счету: архив начислений и платежей, показания индивидуальных и общедомовых приборов учета, данные о жилом помещении, площади нежилых помещений и общего имущества в доме, контакты управляющей организации и поставщиков коммунальных услуг.

- Сохраняются также и традиционные способы оплаты без комиссии в отделениях банков, Почты России, Петроэлектросбыта, в банкоматах и терминалах – более 4000 пунктов приема платежей в городе. И еще раз напоминаем, если все же необходимо по какой-то причине нужно лично посетить прийти в пункт приема платежей, не забывайте соблюдать дистанцию с другими людьми не менее 1,5 м, используйте средства защиты – маски, печатки и антисептики.

НА ЗАМЕТКУ

У людей также есть вопросы, что ждет людей в случае вынужденной просрочки платежей. Что будет с мерами социальной поддержки? Будут ли начислены пени?

И уже есть ответы. К примеру по субсидиям, сроки автоматически продлеваются на полгода.

По вопросам предоставления субсидий информацию можно найти на сайте Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Городской центр жилищных субсидий»

http://gcjs.gk.gov.spb.ru/news/34842/

Дополнительные консультации по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг можно получить по телефону СПб ГКУ «Городской центр жилищных субсидий» (812) 246-18-18 в будние дни с 8.30 до 17.30.

Помните, в связи с обстановкой произошли изменения в режиме работы отделений банков и платежных агентов по приему платежей за ЖКУ.Оперативную информацию можно уточнить на этих сайтах:

https://www.pochta.ru/

https://www.sberbank.ru/ru/about/today/oib

https://www.bspb.ru/news/2020/04/03/

Напоминаем, также, что если у вас есть учетная запись на портале Госуслуги, можно зайти в личный кабинет ГИС ЖКХ. Там открыт доступ к электронным сервисам ЖКХ. Среди прочего там информация о задолженностях, все данные по дому о договорах с организациями, председателях и членах совета многоквартирного дома, капитальном ремонте; там же можно внести показания приборов учета, проверить статистику по помещению и получить информацию об установленных приборах учета, ну и онлайн-оплата услуг ЖКХ по любому лицевому счету.

Войти в личный кабинет ГИС ЖКХ можно по ссылке — https://my.dom.gosuslugi.ru/citizen-cabinet/.

А теперь информация для жителей Ленобласти. На сайте Единого расчетно-информационного центра Ленинградской области — http://epd47.ru/ можно найти все, что нужно, ну или позвоните в колл-центр по телефону 8 (812) 630-20-10. Все вопросы можно решить через личного кабинета — https://lk.epd47.ru/Account/LogOn.

Если не удается получить ответ на вопрос в личном кабинете, можно заполнить форму обратной связи на сайте http://epd47.ru, написать ВКонтакте https://vk.com/eirclo или Инстаграм https://www.instagram.com/eirc_lo/.

http://gcjs.gk.gov.spb.ru/news/34842/

Дополнительные консультации по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг можно получить по телефону СПб ГКУ «Городской центр жилищных субсидий» (812) 246-18-18 в будние дни с 8.30 до 17.30.

Помните, в связи с обстановкой произошли изменения в режиме работы отделений банков и платежных агентов по приему платежей за ЖКУ.Оперативную информацию можно уточнить на этих сайтах:

https://www.pochta.ru/

https://www.sberbank.ru/ru/about/today/oib

https://www.bspb.ru/news/2020/04/03/

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Замглавы Минстроя Андрей Чибис: О тарифах на ЖКХ, капремонте и экономии на тепле
Как тратятся деньги, которые мы отчисляем на капремонт? Что грозит недобросовестным управляющим компаниям? И можно ли снизить тарифы на коммунальные услуги? Об этом и многом другом в интервью «КП» рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ
Новости 24
Задержан предполагаемый убийца женщины, которую забили и закопали на глазах у сына в Ленобласти
Стало известно, какие сферы бизнеса получат новые меры поддержки от властей Петербурга
Школьники из Петербурга продолжат учиться с 6 апреля в дистанционном формате
6 тысяч литров спецраствора уходит на ежедневную дезинфекцию автобусов Петербурга
ЗакС прокомментировал обрушение потолка в арке дома на проспекте Маршала Жукова
Полиция задержала наркодельцов с арсеналом оружия в Петербурге
Александр Беглов о дефиците продуктов в магазинах в Санкт-Петербурге: Ситуация остается стабильной
Сухой закон в Санкт-Петербурге: Милонов предложил ограничить продажу алкоголя на время карантина
Расходы на еду петербуржцев увеличились из-за самоизоляции
Снегопад накрыл Санкт-Петербург 3 апреля
На мосту КАД на месяц перекроют две полосы движения
Пассажиропоток в метро упал на 86 процентов
5-летний мальчик опрокинул на гениталии ковш с кипящим молоком
В Петербурге запустили кризисный чат в помощь бизнесу
Беглов утвердил первую часть состава Общественной палаты Санкт-Петербурга
Исаакиевский собор открыл виртуальную экскурсию
Карманники, ограбившие пассажиров метро на миллион рублей, пойдут под суд
На Литейном проспекте отремонтировали фасады Дома Мурузи
Рухнувшее от ветра дерево раздавило микроавтобус в Петербурге
Тестовый режим ЧС введут в одном из населенных пунктов Ленобласти из-за коронавируса
19 населенных пунктов Ленинградской области закрыли на карантин по коронавирусу: список городов
Бывшего гендиректора «Метростроя» оставили под домашним арестом
Яндекс: самый высокий индекс самоизоляции - в Мурино
Пропавшую без вести девочку в Петербурге, нашли в Москве