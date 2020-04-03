Как оплатить квитанции ЖКХ в Петербурге и Ленобласти в период самоизоляции до конца апреля

В Петербурге и Ленобласти, как по всей России, до 30 апреля 2020 года действует режим самоизоляции после того, как президент Владимир Путин в обращении к нации объявил месяц нерабочим. Гражданам рекомендовано оставаться дома. Банки и платёжные организации сокращают количество пунктов приёма платежей.

У жителей города и региона возникли вопросы: а как быть с квитанциями ЖКХ, которые нужно оплатить до 10 апреля.

В Жилищном комитете Санкт-Петербурга рассказали, что оплатить квитанции можно не выходя из дома - через интернет с помощью онлайн-сервисов.

Есть несколько способов:

- Жители Санкт-Петербурга могут оплачивать «розовые квитанции» ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» не выходя из дома. Сделать это можно на сайте www.kvartplata.info (без регистрации) или через Личный кабинет. Обращаем внимание, что комиссия при этом не взимается. Уже сейчас более 533 тысяч петербуржцев пользуются Личным кабинетом на сайте ВЦКП. Кроме того, в своем личном кабинете можно подключить несколько лицевых счетов для оплаты ЖКХ за своих близких, в том числе пожилых родных, которым сложно освоить современные технологии.

- В Личном кабинете на сайте ВЦКП можно внести показания счетчиков. Сервис содержит также всю информацию по лицевому счету: архив начислений и платежей, показания индивидуальных и общедомовых приборов учета, данные о жилом помещении, площади нежилых помещений и общего имущества в доме, контакты управляющей организации и поставщиков коммунальных услуг.

- Сохраняются также и традиционные способы оплаты без комиссии в отделениях банков, Почты России, Петроэлектросбыта, в банкоматах и терминалах – более 4000 пунктов приема платежей в городе. И еще раз напоминаем, если все же необходимо по какой-то причине нужно лично посетить прийти в пункт приема платежей, не забывайте соблюдать дистанцию с другими людьми не менее 1,5 м, используйте средства защиты – маски, печатки и антисептики.

НА ЗАМЕТКУ

У людей также есть вопросы, что ждет людей в случае вынужденной просрочки платежей. Что будет с мерами социальной поддержки? Будут ли начислены пени?

И уже есть ответы. К примеру по субсидиям, сроки автоматически продлеваются на полгода.

По вопросам предоставления субсидий информацию можно найти на сайте Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Городской центр жилищных субсидий»

http://gcjs.gk.gov.spb.ru/news/34842/

Дополнительные консультации по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг можно получить по телефону СПб ГКУ «Городской центр жилищных субсидий» (812) 246-18-18 в будние дни с 8.30 до 17.30.

Помните, в связи с обстановкой произошли изменения в режиме работы отделений банков и платежных агентов по приему платежей за ЖКУ.Оперативную информацию можно уточнить на этих сайтах:

https://www.pochta.ru/

https://www.sberbank.ru/ru/about/today/oib

https://www.bspb.ru/news/2020/04/03/

Напоминаем, также, что если у вас есть учетная запись на портале Госуслуги, можно зайти в личный кабинет ГИС ЖКХ. Там открыт доступ к электронным сервисам ЖКХ. Среди прочего там информация о задолженностях, все данные по дому о договорах с организациями, председателях и членах совета многоквартирного дома, капитальном ремонте; там же можно внести показания приборов учета, проверить статистику по помещению и получить информацию об установленных приборах учета, ну и онлайн-оплата услуг ЖКХ по любому лицевому счету.

Войти в личный кабинет ГИС ЖКХ можно по ссылке — https://my.dom.gosuslugi.ru/citizen-cabinet/.

А теперь информация для жителей Ленобласти. На сайте Единого расчетно-информационного центра Ленинградской области — http://epd47.ru/ можно найти все, что нужно, ну или позвоните в колл-центр по телефону 8 (812) 630-20-10. Все вопросы можно решить через личного кабинета — https://lk.epd47.ru/Account/LogOn.

Если не удается получить ответ на вопрос в личном кабинете, можно заполнить форму обратной связи на сайте http://epd47.ru, написать ВКонтакте https://vk.com/eirclo или Инстаграм https://www.instagram.com/eirc_lo/.

http://gcjs.gk.gov.spb.ru/news/34842/

Дополнительные консультации по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг можно получить по телефону СПб ГКУ «Городской центр жилищных субсидий» (812) 246-18-18 в будние дни с 8.30 до 17.30.

Помните, в связи с обстановкой произошли изменения в режиме работы отделений банков и платежных агентов по приему платежей за ЖКУ.Оперативную информацию можно уточнить на этих сайтах:

https://www.pochta.ru/

https://www.sberbank.ru/ru/about/today/oib

https://www.bspb.ru/news/2020/04/03/