2020-04-03T11:34:06+03:00
Общество

Школьник, потерявший отца в теракте над Синаем, просит помочь ему справиться с лейкозом

13-летний Федор Мнацаканов проходит химиотерапию
Анна ПОСЛЯНОВА
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У парня рецидив острого лимфобластного лейкоза. Фото: БФ «Рейс 9268»У парня рецидив острого лимфобластного лейкоза. Фото: БФ «Рейс 9268»
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В самолете в Петербург, который взорвался вскоре после вылета из Шарм-эль-Шейха 31 октября 2015 года, среди 224 погибших был отец Федора Мнацаканова Леонид с супругой Анной Пахарь, на которой он женился за полгода до трагедии.

У мальчика осталась только мама. Теперь 13-летний Федя борется с раком крови: у парня рецидив острого лимфобластного лейкоза. Родственники погибших над Синаем, которые давно стали одной большой семьей, просят о помощи.

У мальчика осталась только мама. Фото: БФ «Рейс 9268»

У мальчика осталась только мама. Фото: БФ «Рейс 9268»

– Наш фонд согласовал с мамой Феди размещение информации и получил разрешение на сбор средств, – сообщает благотворительный фонд «Рейс 9268», созданный семьями жертв 31 октября 2015-го. – Вы можете перечислять любые средства любым способом в фонд с пометкой «На лечение Федора».

Сейчас мальчик проходит лечение в отделении химиотерапии лейкозов Детской городской больницы №1.

КАК ПОМОЧЬ?

1. Отправить смс на номер 3434: РЕЙС пробел СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЯ (цифрами в рублях).

2. Пожертвовать на реквизиты фонда:

Наименование получателя платежа: Благотворительный фонд памяти жертв авиакатастрофы в Египте 31 октября 2015 года «Рейс 9268».

ИНН получателя платежа: 7802568150.

КПП получателя платежа: 780201001.

Номер расчетного счета получателя платежа: 40703810955080000257.

Наименование банка получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк России.

БИК: 044030653.

Номер корр. счета банка получателя платежа: 30101810500000000653.

Назначение платежа: Пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается.

3. Через сервис «Робокасса»:

Перейти на сайт фонда flight9268.ru в раздел «Как помочь фонду» и воспользоваться формой.

Важно: добавляйте в переводах комментарий «На лечение Федора».

ИСТОЧНИК KP.RU

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