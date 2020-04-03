2020-04-03T15:26:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый случай заражения беременной в Санкт-Петербурге зафиксирован 3 апреля 2020 года

После первого случая заражения беременной в Санкт-Петербурге 3 апреля 2020 года роддом №16 временно не принимает новых пациентов
Степан СТЕПАНОВ
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Первый случай заражения беременной в Санкт-Петербурге подтвердили 3 апреля 2020 года.Первый случай заражения беременной в Санкт-Петербурге подтвердили 3 апреля 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остается относительно стабильной, тем не менее ежедневно сообщается о новых случаях заражения. По последним новостям на 3 апреля 2020 года, количество зараженных инфекцией в Санкт-Петербурге увеличилось на 9 человек, среди них есть и первый случай заражения беременной.

Известно, что женщина на седьмом месяце, ее срочно госпитализировали с пневмонией в инфекционную больницу имени Боткина. По словам медиков, беременная, у которой диагностировали коронавирус, находится на искусственной вентиляции легких под пристальным наблюдением врачей. О состоянии плода ничего не сообщается.

Беременная, у которой выявили коронавирус, была пациенткой роддома №16 Санкт-Петербурга. После случившегося в медучреждении введены экстренные ограничения.

- Роддом приостанавливает прием новых пациентов, контактный медицинский персонал изолируется в отделениях, - сообщили в пресс-служба комздрава города. - Выписка мам с детьми продолжается, но все они потом обязаны будут соблюдать режим изоляции в домашних условиях.

Также уже установлено, что беременная женщина заразилась коронавирусом в Санкт-Петербурге при контакте с родственником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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