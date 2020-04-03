Волонтеры в Санкт-Петербурге в период коронавируса: как стать, где принимают и что необходимо

В Санкт-Петербурге, где пожилые люди старше 65 лет до 30 апреля 2020 года из-за режима самоизоляции вынуждены сидеть дома, им на помощь поспешили множество волонтерских организаций. Одна из них работает при СПбГУ. Как стать волонтером в Санкт-Петербурге в период коронавируса и что для этого необходимо, нам рассказали студенты-медики Надя и Никита. Вместе с ними журналист «Комсомолки» отправилась за продуктами и лекарствами для одной из бабушек.

- У бабушки совсем со здоровьем плохо. Ей 83 года, она, как мы поняли, не ходит. Нам сказали передать все, что купим, сиделке. Время, когда нам прийти, тоже объявили заранее, поэтому нас уже ждут - поясняет Надя.

У ребят список. В нем – овощи, молоко, кое-какие фрукты и хлеб. Набирая килограмм картошки, Надя внимательно осматривает каждую, чтобы не попалось гнилой.

- Нужно купить всё самое свежее. На сметане и молоке срок годности проверять, - говорит она. – Когда не себе покупаешь, ответственность выше.

Взяв все необходимое, мы направились к нужному нам дому. Он в пяти минутах ходьбы от магазина. В это время ребята рассказали: за помощью к им обратилась дочь пенсионерки. Она живет за городом и сама не может часто навещать больную маму. Как зовут пожилую женщину и кто она, волонтеры не знают. Им, как поясняет Надя, всех деталей не рассказывают.

- Да нам и не важно, - улыбается девушка. – Нам сказали: нужно помочь пожилому человеку. Это для нас основное.

Ребята выбирают продукты по списку.Фото: Артем КИЛЬКИН

Как только мы оказались у нужной двери, сразу вспомнилась детская забава, когда звонишь в квартиру и убегаешь. Примерно так и сейчас: волонтеры поставили пакет на лестницу, позвонили и сразу ушли. Через несколько секунд послышался звук открывающейся двери, а потом донеслось громкое: «Ребята, большое вам спасибо!»

- Мы вместе с продуктами в пакет положили чек. По нему нам на карту вернут денежку, - пояснил Никита, когда мы уже вышли из парадной.

- Иногда бывает, что у бабушки или дедушки только наличка. Тогда мы берем деньги и возвращаем сдачу строго в целлофановых пакетах. Чтобы контакта никакого не было, - подхватывает Надя.

Для ребят это не первый опыт волонтерства. Они помогали людям и до истории с коронавирусом. И не потому, что они медики, а потому, что уже сейчас очень хочется приносить пользу.

- Мы пока не врачи и не можем лечить, но мы можем купить продукты, доставить их по адресу и таким образом помочь, - говорит Надя. – Удобное время для себя выбираем сами. Если в какой-то день и час не получится у нас, получится у кого-то другого. Волонтеров достаточно.

- Мы это занятие рассматриваем скорее как хобби. К тому же, пока все на самоизоляции, это еще и повод прогуляться, - шутит Никита. – А еще очень радостно делать добро. Смотрите, мы сейчас помогли бабуле, и солнышко выглянуло.

От чая с печеньем отказываемся

Волонтерская служба СПбГУ работает недавно – всего пару недель. За это время помощь получили свыше 20 людей преклонного возраста. Стараются добровольцы в первую очередь для пожилых сотрудников вуза, но если к ним обратится человек, к университету не относящийся, в беде его не оставят.

Все самое необходимое волонтеры передадут пенсионерке, которая из-за режима самоизоляции, не выходит из дома.Фото: Артем КИЛЬКИН

Основные направления деятельности - покупка и доставка продуктов и лекарств, оплата услуг ЖКХ и помощь в работе с электронными сервисами: например, преподавателям старше 65 лет помогают настроить компьютер для дистанционной работы.

Как рассказала «Комсомолке» координатор волонтерского центра СПбГУ Ольга Носкова, сейчас служба насчитывает свыше 60 добровольцев. На данный момент их усилий на всех хватает. Однако пока за помощью обращаются немногие – не все знают, куда звонить. Наплыв ожидается на следующей неделе. Но если к команде продолжат присоединяться по два-три волонтера в день, помочь удастся всем.

- Сейчас у нас есть волонтеры во всех районах города, - говорит Ольга, - и когда поступает заявка, мы отдаем ее тем, кто ближе живет. Сейчас ситуация небезопасная, и мы не хотим подвергать дополнительной опасности наших ребят.

Главное правило «антикоронавирусного» волонтера – всегда быть в масках и перчатках и максимально избегать контактов.

- У нас, конечно, бабушки и дедушки всегда хотят в благодарность напоить волонтеров чаем с печенюшками, но мы отказываемся. Говорим, что когда все это закончится, мы обязательно к вам придем и по-доброму поболтаем о вашей жизни, - улыбается Ольга.

Передавать в руки нельзя. Поэтому пакет с едой ребята оставляют у двери бабушки.Фото: Артем КИЛЬКИН

Куда обращаться за помощью

Работа волонтеров по доставке продуктов питания, лекарств, оплате услуг. Телефон горячей линии 8-911-810-46-65.

Также работает консультационный центр, куда вы можете обратиться с вопросами по организации дистанционного обучения и работы онлайн-сервисов. Телефон 8-800-444-10-95

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