2020-04-03T16:54:49+03:00
Общество

Essity купила интеллектуальную технологию для контроля недержания

Стоимость контракта составила около 6,5 миллионов евро
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Фото предоставлено компанией Essity.Фото предоставлено компанией Essity.
Изменить размер текста:

Международный производитель товаров для гигиены и здоровья, компания Essity приобрела голландскую компанию Novioscan, основанную в 2014 году в городе Неймеген. Данная компания со штатом десять человек разрабатывает мобильную ультразвуковую технологию, которая мониторит работу мочевого пузыря и позволяет контролировать недержание. Стоимость покупки составила около 6,5 миллионов евро без последующих долговых обязательств.

Инновация под названием «SENS-U» представляет собой пригодный для носки ультразвуковой сенсор, измеряющий уровень жидкости в мочевом пузыре. Прибор посылает пользователю дискретное уведомление, которое позволяет ему опорожнять свой мочевой пузырь вовремя. «SENS-U» для детей уже доступна на рынке, версия для взрослых находится в стадии разработки.

Компания Novioscan была основана в 2014 году в городе Неймеген, Нидерланды. Штат, каждый из которых сохранит своё место в команде.

- SENS-U» — это smart-технология, позволяющая Essity расширить свой ассортимент товаров категории уход при недержании и предоставляющая возможность людям вести более здоровый и подвижный образ жизни, - говорит президент направления по производству предметов медицинского назначения компании Essity Улрика Колсруд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Подорожают ли сигареты из-за остановки табачных заводов в Санкт-Петербурге в режиме самоизоляции: Мнение экспертов
Дефицита пока можно не ждать, но еще две-три недели простоя - и курильщиков ждало бы неминуемое подорожание сигарет из-за введенного режима самоизоляции
Новости 24
Расходы на еду петербуржцев увеличились из-за самоизоляции
Снегопад накрыл Санкт-Петербург 3 апреля
На мосту КАД на месяц перекроют две полосы движения
Пассажиропоток в метро упал на 86 процентов
5-летний мальчик опрокинул на гениталии ковш с кипящим молоком
В Петербурге запустили кризисный чат в помощь бизнесу
Беглов утвердил первую часть состава Общественной палаты Санкт-Петербурга
Исаакиевский собор открыл виртуальную экскурсию
Карманники, ограбившие пассажиров метро на миллион рублей, пойдут под суд
На Литейном проспекте отремонтировали фасады Дома Мурузи
Рухнувшее от ветра дерево раздавило микроавтобус в Петербурге
Тестовый режим ЧС введут в одном из населенных пунктов Ленобласти из-за коронавируса
19 населенных пунктов Ленинградской области закрыли на карантин по коронавирусу: список городов
Бывшего гендиректора «Метростроя» оставили под домашним арестом
Яндекс: самый высокий индекс самоизоляции - в Мурино
Пропавшую без вести девочку в Петербурге, нашли в Москве