Essity купила интеллектуальную технологию для контроля недержания

Международный производитель товаров для гигиены и здоровья, компания Essity приобрела голландскую компанию Novioscan, основанную в 2014 году в городе Неймеген. Данная компания со штатом десять человек разрабатывает мобильную ультразвуковую технологию, которая мониторит работу мочевого пузыря и позволяет контролировать недержание. Стоимость покупки составила около 6,5 миллионов евро без последующих долговых обязательств.

Инновация под названием «SENS-U» представляет собой пригодный для носки ультразвуковой сенсор, измеряющий уровень жидкости в мочевом пузыре. Прибор посылает пользователю дискретное уведомление, которое позволяет ему опорожнять свой мочевой пузырь вовремя. «SENS-U» для детей уже доступна на рынке, версия для взрослых находится в стадии разработки.

Компания Novioscan была основана в 2014 году в городе Неймеген, Нидерланды. Штат, каждый из которых сохранит своё место в команде.

- SENS-U» — это smart-технология, позволяющая Essity расширить свой ассортимент товаров категории уход при недержании и предоставляющая возможность людям вести более здоровый и подвижный образ жизни, - говорит президент направления по производству предметов медицинского назначения компании Essity Улрика Колсруд.