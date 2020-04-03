Медицинские маски в аптеках Санкт-Петербурга: где можно найти и что делать, если нет в продаже

В связи с эпидемией коронавируса врачи настоятельно рекомендуют тем, кто по каким-то причинам вынужден выходить из дома, носить медицинскую маску. Однако медицинские маски в аптеках Санкт-Петербурга пропали очень давно.

Так, по данным справочной службы 003, 3 апреля купить медицинские маски в Санкт-Петербурге можно было только в одной аптеке — на Комендантском проспекте, 25. Но и там на момент нашего звонка оставался комплект всего в несколько сотен штук.

Отметим, что к службе подключены не все городские аптеки, но большая их часть. В других учреждениях ситуация не лучше: небольшие партии, которые появляются на прилавках, народ расхватывает за несколько минут.

Как действовать в таких условиях? Вариантов остается немного.

Во-первых, маски можно раздобыть у волонтеров. Вот уже неделю в Санкт-Петербурге действует благотворительный проект — молодые люди сами шьют средства защиты и раздают их всем желающим. Сделать заявку или присоединиться к команде можно через социальные сети.

Во-вторых, можно обратиться на Avito, где чуть ли не с начала эпидемии действуют перекупщики. Но нужно быть готовым к тому, что этот вариант сильно ударит по вашему кошельку: стоимость масок, которые продают через интернет-барахолку, может доходить до 250 рублей за одну штуку.

Наконец, в-третьих, маску, если другие варианты исчерпаны, можно сшить самостоятельно: благо, в интернете хватает пошаговых инструкций. И даже мы об этом не раз писали.

Что же касается того, когда маски все-таки вернутся в свободную продажу в Санкт-Петербурге, то на этот вопрос четкий ответ пока не может предоставить никто. Ранее городской комитет по промышленной политике, торговле и инновациям объявил, что готов оказать поддержку малым предприятиям, которые решат заняться пошивом СИЗ для нужд Северной столицы. Однако на каком этапе этот процесс находится сегодня, нам в ведомстве пояснить затруднились.