«От заражения не застрахован никто»: врачи Покровской больницы пожаловались на нехватку средств защиты

Врачи Покровской больницы, которую уже перепрофилировали под прием больных с пневмонией, обратились за помощью в СМИ. По словам медиков, у них — тяжелейшая нехватка средств защиты. Масок и халатов для того, чтобы уберечься от вирусной инфекции — в том числе и от COVID-19 — недостаточно, а ничего более серьезного в учреждении, считай, нет. Между тем в комитете по здравоохранению отмечают - ничего более серьезного и не требуется.

- У нас критическая нехватка респираторов, защитных костюмов нет совсем, - на условиях анонимности рассказала «КП-Санкт-Петербург» одна из медсестер Покровки. - Как в таких условиях работать с пациентами, которые могут быть заражены новым коронавирусом — решительно непонятно. Ведь от заражения не застрахован никто!

На нехватку средств индивидуальной защиты пожаловались сотрудники Покровской больницы.Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам сотрудников, у них уже скопилась толстая пачка служебных записок с просьбами предоставить им средства защиты.. Между тем некоторых безвыходное положение толкает на отчаянные шаги: так, работающий в Покровке невролог Константин Синельников, выложил в Instagram видео, в котором признался: он просто не знает, куда пойдет после рабочего дня.

- У нас только сегодня шесть пациентов с подозрением на COVID-19, - рассказал врач. - Что будет завтра, мы не знаем. Я лично знаю только, что путь домой мне закрыт, потому что там у меня маленький ребенок. К родителям я поехать тоже не могу.

Собеседники «Комсомолки» поясняют: они не отказываются лечить пациентов. Просто требуют, чтобы им были обеспечены нормальные условия работы.

По словам врачей, от заражения не застрахован никто: ни молодые люди, ни пожилые.Фото: Артем КИЛЬКИН

Между тем на жалобы сотрудников Покровки уже отреагировали в городском комитете по здравоохранению. Как объяснили «Комсомолке» в ведомстве, какие-либо серьезные средства защиты медикам просто не требуются.

- Покровская больница не принимает пациентов с коронавирусными инфекциями, - отметили в пресс-службе комздрава. - Они направляются в больнице имени Боткина или же в больницу № 5 имени Филатова. Больные с пневмонией не являются инфекционными больными, поэтому повышенные средства защиты для работы с ними — в том числе противочумные костюмы - не требуются.

В Покровскую больницу отправляют только тех, у кого «благополучный» эпидемиологический анамнез — то есть, людей, которые не были за границей и не контактировали с теми, у кого ранее был выявлен новый коронавирус.

Медики не отказываются лечить больных, но просят, чтобы им обеспечили необходимые условия.Фото: Артем КИЛЬКИН

Работников, впрочем, такой ответ не устраивает.

- «Благополучный» эпиданамнез не гарантирует отсутствие коронавирусной инфекции, - отмечают в Покровке. - Первый «ковидный» в больнице, из-за которого пришлось карантинизировать подразделения стационара, не имел пневмонии, что же говорить о пациентах с пневмониями в основном диагнозе

Впрочем, ситуация худо-бедно, но вроде бы выравнивается: по словам наших собеседников, после того, как история попала в СМИ, им выделили несколько комплектов средств индивидуальной защиты: восемь коробок с респираторами (по 250 штук в каждой) и 50 специальных костюмов. Для окончательного решения вопроса этого, разумеется, мало, но работники больницы надеются, что на этом помощь чиновников не закончится.