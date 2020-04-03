Дистанционное обучение школьников в Санкт-Петербурге: когда начнется и как будет проходить
Весь апрель в России объявлен выходным месяцем. При этом, хоть главам регионов и дали право корректировать режим, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уже заявил: все принятые ранее меры сохраняются. Теперь это закреплено официальным постановлением. И в него добавлен ряд других запретительных мер. Рассказываем о новых правилах режима самоизоляции в Санкт-Петербурге, которые будут действовать до 30 апреля 2020 года. В том числе - о дистанционном обучении школьников в Санкт-Петербурге.
ОБРАЗОВАНИЕ
- Школы и колледжи Санкт-Петербурга останутся закрытыми до 30 апреля 2020 года. При этом ученики без знаний не останутся: с понедельника, 6 апреля, у них начинается дистанционное обучение. Это же касается учреждений дополнительного образования и спортивных секций. Учителя при этом будут, также, вести занятия из дома.
- С 6 апреля в Санкт-Петербурге к дистанционным занятиям уже точно должны приступить студенты. Такие рекомендации вузам дало Министерство науки и высшей школы. При этом в городском постановлении высшим учебным заведениям рекомендовано закончить учебный год в таком режиме.
"Исключительно в бесконтактной форме", - сказано в документе.
При этом общежития должны опустеть: вузам советуют помочь иногородним студентам уехать по месту прописки. Аттестовать молодых людей советуют по возможности дистанционно, а аттестацию технических, медицинских и творческих специальностей - перенести.
- Детские сады в Санкт-Петербурге до конца апреля 2020 года будут работать так же, как и всю текущую неделю: в режиме дежурных групп. Посещать их смогут только дети, чьи родители будут работать согласно президентскому указу. Всего откроется 70 садов, с разновозрастными группами не более 12 человек.
При этом дошкольникам, которые с 4 по 30 апреля не ходили в садики, единовременно выдадут продуктовые наборы. Выдача начнется с 13 апреля.
- Также "продуктовые пайки" продолжат выдавать и школьникам: всем младшеклассникам и детям из льготных категорий.
КОНКРЕТНО
Какие сады будут «дежурными» (по районам)
Адмиралтейский: №№ 12, 154, 104
Василеостровский: №№ 5, 34, 44
Выборгский: №№ 3,8, 69, 95, 118, 121
Калининский: №№ 22, 18, 90
Кировский: №№ 68, 71, 10, 12
Колпинский: №№ 9, 3
Красногвардейский: №№ 27, 55, 57, 83, 41
Красносельский: №№ 25, 65, 32, 18
Кронштадтский: №№ 6, 17, 18
Курортный: №№ 13, 24, 29, 30
Московский: №№ 40, 23, 428, 98, 355, 18
Невский: №№ 115, 116, 133, 30
Петроградский: №№ 2, 96, 78, 69
Петродворцовый: №№ 7, 32
Приморский: №№ 8, 9, 40, 44, 49, 57, 67, 68, 77
Пушкинский: №№ 18, 39
Фрунзенский: №№ 45, 62, 78, 73
Центральный: №№ 19, 71
НА ЗАМЕТКУ
Чьи дети имеют право пойти в дежурную группу
В дежурные группы могут быть записаны дети сотрудников непрерывно действующих предприятий, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения, организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
ЧТО ЕЩЕ?
До 30 апреля 2020 года в число закрытых учреждений в Санкт-Петербурге включили: букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема их ставок. Среди точек, которым, наоборот, дополнительно разрешили работать, появились салоны связи, а также газетные и табачные киоски. Также будут работать автомастерские.
Ко всем прочим запретам в Петербурге теперь официально нельзя гулять на детских и спортивных площадках. Также до 30 апреля. Исключение - площадки на территории садиков.
На три дня с 7 по 10 апреля откроются МФЦ - чтобы люди могли получить документы, заявления на которые подавали еще до карантина. Потом центры снова закроются и будут оказывать только электронные услуги.
Ранее заблокированные льготные и бесплатные проездные билеты не будут активны до 30 апреля. Позднее этот период восстановят.
Рекомендации о самоизоляции также остаются в силе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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