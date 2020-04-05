Под Рязанью мужчина расстрелял пять человек из-за шума

Массовое убийство потрясло поселок Елатьма, что под Касимовым Рязанской области. Вчера, 4 апреля, бывший сотрудник местного психоневрологического интерната, супруг и папа двоих детей взял ружье и расстрелял пятерых человек. Причиной стал шум в позднее время.

Странности за мужчиной замечали и раньше.Фото: СОЦСЕТИ

32-летний Антон известен в поселке как муж 27-летней Светланы – врача-терапевта. У супругов двое маленьких детей – старший сынишка, который еще не пошел в школу, и дочурка, которой нет и трех лет.

– Около 22 часов 4 апреля мужчина, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами, – сообщают в Следственном комитете России.

У самого Антона остались жена и двое детей.Фото: СОЦСЕТИ

Громкий разговор долетал до окон Антона прекрасно: в доме, где он живет, всего три этажа. Во дворе разговаривали пятеро: молодые супруги 24-летний Евгений и 22-летняя Кристина Табуновы, 31-летний муж и папа трехлетней дочки Максим Ухов, 24-летний Виктор Капитанов и 26-летний Илья Кондраков.

– Между ними произошел словесный конфликт, – сообщают в СК. – В результате мужчина взял свое одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в четырех молодых людей и женщину. Все скончались на месте.

Супруги Табунова недавно сыграли свадьбу.Фото: СОЦСЕТИ

Судя по ранениям и положению тел, стрелок выстрелил единственной женщине в компании прямо в голову, а двоих мужчин нагнал и застрелил на улице.

Странности за Антоном в поселке замечали и раньше. Судя по его каналу на «ЮТюбе», мужчину не устраивал современный политический строй. Земляки называют Антона скинхедом и нацистом.

У Максима Ухова остались жена и дочка.Фото: СОЦСЕТИ

– Он на наших глазах убивал кошек и собак, а на замечания не реагировал, – делится в сети жительница поселка Зинаида.

Следственные действия на месте убийства пятерых человек в Рязанской области.Видео: СК России

На данный момент стрелка уже взяли под стражу, на него завели уголовное дело по факту убийства двух и более человек. Всю ночь в подъезде, где произошла расправа, работали следователи. Ружье, из которого расстреляли пятерых, нашли в квартире Антона. В ближайшее время назначат экспертизы. За массовый расстрел мужчине грозит пожизненное.

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