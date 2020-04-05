Бесплатная психологическая помощь в период самоизоляции: Где и кто может получить ее в Санкт-Петербурге

Из-за пандемии коронавируса миллионы людей вынуждены сидеть дома на самоизоляции. И вроде бы, чем не повод отдохнуть от ежедневной суеты, заняться домашними делами, которые откладывали на потом. Но, как говорят специалисты, отказываясь от коммуникаций и находясь в четырех стенах долгое время, мы подвергаем психику серьезному испытанию.

Вдобавок к этому от переизбытка негативной информации, которой сейчас как никогда много, может появиться чувство тревоги, раздражения, агрессии, депрессивного состояния. Держать все это в себе не стоит. Лучше обратиться к специалистам. Получить консультацию психолога можно дистанционно. «Комсомолка» подобрала места, где можно получить бесплатную психологическую помощь в период самоизоляции в Санкт-Петербурге.

1. Институт гештальта проводит психологические онлайн-консультации для жителей Санкт-Петербурга и других регионов России. Писать в группу Вконтакте.

2. В психотерапевтическом центре "Карповка 25" запущена бесплатная горячая линия психологической помощи. Звонить можно с 9:00 до 21:00. Работают без выходных. Телефоны: +7(981) 87-66-188, +7(812) 23-20-431

3. Круглосуточная служба психологической поддержки для учащихся и преподавателей высших учебных заведений открылась на базе Северо-Западного института управления Президентской Академии. Вы сами можете выбрать, с кем обсудить свои проблемы. Психологическую поддержку оказывают каждый день по номеру +7(929) 11-63-800.

4. Более 100 специалистов Alter проводят одиночные дистанционные консультации продолжительностью 45 минут. Записаться можно здесь.

5. Бесплатную психологическую помощь также запустил Сбербанк. Поддержку психолога можно получить по телефону +7 (800) 70-78-572 или через мобильное приложение DocDoc.

Психологи или психологические службы, готовые безвозмездно профессионально помогать людям, могут зарегистрироваться на сайте.