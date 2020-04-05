2020-04-05T16:05:29+03:00
Общество

Кому можно работать в Санкт-Петербурге во время нового режима самоизоляции

Разбираемся, для кого не прописан запрет посещения офисов и предприятий и кому можно работать в Санкт-Петербурге во время режима самоизоляции
Александра СУРИС
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Стало известно, кому можно работать в Санкт-Петербурге во время нового режима самоизоляции.Стало известно, кому можно работать в Санкт-Петербурге во время нового режима самоизоляции.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Выходная неделя плавно перетекла в выходной месяц. Указом президента до 30 апреля включительно в стране объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы. Но отметил: частные случаи – на усмотрение региональных властей. В итоге, то, кому можно работать в Санкт-Петербурге во время нового режима самоизоляции с 6 по 30 апреля 2020 года, регулируется двумя документами. На федеральном уровне - указом Президента РФ № 239 от 2 апреля «О продлении нерабочих дней». На городском - постановлением Губернатора Санкт-Петербурга № 121 от 30 марта «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции» (с поправками от 2 апреля).

Кому можно работать в Санкт-Петербурге с 6 по 30 апреля 2020 года

По президентскому указу

- Сотрудникам непрерывно действующих организаций – то есть, тех, которые не могут по производственно-техническим причинам просто так взять и остановить работу. Как правило, это относится к различного рода производству, например, металлургическому, нефтеперерабатывающему, а также сельскохозяйственной отрасли.

- Сотрудникам медицинских и аптечных организаций – медицинскому персоналу больниц и поликлиник, фармацевтам, и так далее.

- Сотрудникам организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости – продавцам и рабочему персоналу магазинов с продуктами и этими товарами. Кроме того, сюда же относится и вся «товаропроводящая» цепочка: производство, склады, логистика, службы доставки, и так далее.

- Сотрудникам организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих. Не могут бросить свои места сантехники, электрики, водители общественного транспорта, и представители прочих профессий, без которых жизнь просто остановится. Не прекратят выпускать лекарства, медицинские изделия. Не могут перестать вывозить мусор или предоставлять банковские услуги.

- Рабочим, которые проводят неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

- сотрудникам организаций, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций – здесь речь идет об услугах по расчетам и платежам.

- Сотрудникам социальных фондов — Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования, которые осуществляют обязательные выплаты.

График заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге с 15 марта 2020 года. Граик: virus-zone.ru

График заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге с 15 марта 2020 года. Граик: virus-zone.ru

По постановлению губернатора Санкт-Петербурга

Дополнительно в Санкт-Петербурге в течение апреля 2020 года разрешили трудиться:

- Учителям, педагогам колледжей и вузов, дополнительного образования. Но исключительно дистанционно. В учебные заведения на занятия никто не приходит.

- Воспитателям и сотрудникам детских садов, в которых организованы дежурные группы для детей работающих родителей.

- Помимо аптек и продуктовых магазинов также будут работать салоны связи, газетные киоски, табачные лавки, автозаправки.

- Выйти на работу смогут сотрудники кафе и ресторанов, но только те, кто отвечает за приготовление еды и продажу ее на вынос, либо доставку на дом.

- Также разрешены реабилитационные и социальные услуги, техосмотр, ремонт и обслуживание, машин. Смогут работать ветеринары.

- Сотрудникам онлайн-магазинов и их пунктов доставки.

ВАЖНО!

Кому нельзя работать в апреле 2020 в Санкт-Петербурге

В целом этот пункт в постановлении губернатора Санкт-Петербурга звучит так:

«Запретить посещение физическими лицами помещений предприятий (организаций), за исключением работников, на которых не распространяется действие Указа Президента».

По сути, в вынужденном отпуске на данный момент оказались все сотрудники закрытых заведений: кинотеатров, театров, концертных залов, фитнес-центров, бассейнов, развлекательных центров, и так далее. Экскурсоводы – тоже отдыхают. С понедельника к ним присоединятся работники букмекерских контор и тотализаторов.

Запрещено работать всем, кто оказывает, так называемые контактные услуги: косметологам, мастерам маникюра, парикмахерам, распространителям рекламных листовок, и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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