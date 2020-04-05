Число заболевших коронавирусом в Петербурге на 5 апреля 2020 года составило 191 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 5 апреля 2020 года. По оперативным данным, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 20 жителей города на Неве.

Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 5 апреля 2020 года составило 191 человек. По суточному приросту в 20 зараженных регион оказался на четвертом месте после Москвы, Московской и Нижегородской областей.

На данный момент в Петербурге выздоровело 32 пациента с коронавирусом (плюс четверо за сутки), погибли трое (плюс один за сутки).

В Ленинградской области на 5 апреля 2020 года число заболевших составляет 57 человек, при этом один человек выздоровел, а летальных исходов не зафиксировано. За последние сутки количество заболевших вирусом в Ленобласти выросло на 10 человек.

Всего в России за сутки диагноз подтвердился еще у 658 человек. Количество заболевших россиян – 5389, летальных исходов – 45, выздоровлений – 355.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Санкт-Петербурге зарегистрирован третий случай смерти от коронавируса

Число погибших от коронавируса в Санкт-Петербурге дошло до трех человек. Об этом сообщают в оперативном штабе города на Неве по борьбе с распространением инфекции (подробности)