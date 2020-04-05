Третий случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Санкт-Петербурге

Число погибших от коронавируса в Санкт-Петербурге 5 апреля 2020 года увеличилось до трех человек. Об этом сообщают в оперативном штабе города на Неве по борьбе с распространением инфекции.

Всего за последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали 20 новых случаев заражения. Таким образом, с начала эпидемии в регионе заболел 191 человек.

Число выздоровевших петербуржцев увеличилось на четыре. После выздоровления выписали 32 петербуржцев.

На карантине на 5 апреля 2020 года находятся 8830 человек, из них 39 – в местах обсервации, еще 8791 – у себя дома.

– На лечении в клинической инфекционной больнице имени Боткина с подтвержденным диагнозом находится 115 человек – 109 петербуржцев и 6 жителей Ленинградской области, – сообщают в оперативном штабе.

График заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге с 15 марта 2020 года. Граик: virus-zone.ru

Всего же в Боткинке с признаками ОРВИ находятся на данный момент 309 человек, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран. Из них 22 – это дети старше пяти лет. За сутки с насморком и кашлем в клинику доставили 33 человека.

В службу «112», куда петербуржцы обязаны обращаться после прибытия из-за рубежа, за сутки поступило 1130 звонков, связанных с коронавирусом. Из них 164 переадресовали в «скорую», 258 – в полицию.